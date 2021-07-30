Названы фрукты и овощи, снижающие риск деменции

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они богаты антиоксидантами и флавоноидами.Употребление одной тарелки ярких продуктов, таких как клубника, апельсины, яблоки, перец, сельдерей, которые содержат много флавоноидов, может замедлить потерю когнитивных функций.Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Американской академии неврологии. У людей, которые съедали около 600 мг флавоноидов в день, риск когнитивного снижения был на 20% ниже, чем у тех, кто съедал всего 150 мг.Авторы исследования утверждают, что в 100-граммовой порции клубники содержится около 180 мг флавоноидов, а в яблоке их около 113 мг.— Флавоноиды — это соединения с сильными антиоксидантными свойствами, которые содержатся во многих фруктах и овощах, – отметил автор исследования, профессор Гарвардского университета Уолтер Уиллет.По его словам, сейчас появляется все больше данных о том, что флавоноиды являются мощным средством, когда речь идет о предотвращении снижения умственных навыков с возрастом.— Наши результаты впечатляют, потому что они показывают, что простые изменения в вашем рационе могут помочь предотвратить снижение когнитивных способностей, — добавил он.Снижение когнитивных способностей может привести к таким серьезным заболеваниям, как деменция и болезнь Альцгеймера.Это исследование длилось почти четверть века и охватило около 75 тыс. человек. Средний возраст участников в начале исследования составлял 50 лет, а сейчас им за 70-80.Исследование проводили методом опроса. Но по словам доктора Дэниеля Поттса из Американской академии неврологии, который не принимал участия в исследовании, результаты более достовернее, чем другие исследования, поскольку работа продолжалась в течение десятилетий.— Снижения когнитивных способностей — это то, что происходит медленно, поэтому, когда вы оцениваете это в течение длительного периода, вы можете лучше улавливать изменения, – пояснил он.По словам Уиллета, не существует определенного количества флавоноидов, которое люди должны употреблять ежедневно, и их не следует считать или измерять.В целом употребление флавоноидов играет лишь небольшую роль в потенциальном снижении умственных способностей. Люди также должны вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не курить.— Питание имеет большое значение для нашего когнитивного здоровья, и выбор, который мы делаем сегодня относительно того, что мы потребляем, играет большую роль в дальнейшей жизни и в защите нашего мозга, — подчеркнул он.