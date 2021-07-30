Три порции этих фруктов в день защитят память в пожилом возрасте
Употребление достаточного количества грейпфрутов, моркови и перца снижает риск серьёзных нарушений интеллекта почти на треть, как показало исследование ученых Гарвардского университета. Они установили, что те люди, у кого в ежедневный рацион входит не менее половины порции фруктов и овощей, богатых флавоноидами, имеют сниженный риск когнитивных нарушений. Флавоноиды - это натуральные компоненты, содержащиеся в растительной пище. Они считаются мощными антиоксидантами и присутствуют в таких продуктах, как клубника, сельдерей и яблоки.
Исследователи из Гарвардского университета наблюдали за 50 000 мужчин и женщин в течение 20 лет. Участники этого исследования регулярно отвечали на вопросы о том, какую пищу они употребляют. Их интеллект также тщательно оценивали. Результаты этого исследования публикуют научный журнал Neurology. Оказалось, что употреблявшие больше всего флавоноидов люди обладали наименьшим риском снижения когнитивной деятельности.
В некоторых жёлтых или оранжевых фруктах и овощах содержатся флавоны. А они обеспечивают самую мощную защиту на уровне 38% от снижения когнитивной деятельности. Это является эквивалентом трех-четырех дополнительных лет молодой жизни. В чернике, голубике и вишнях содержатся антоцианы, которые уменьшают риск снижения интеллекта с возрастом на 24%.
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