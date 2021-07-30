Три порции этих фруктов в день защитят память в пожилом возрасте

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Употребления трех порций этих цветных фруктов и овощей каждый день обеспечивает защиту от возрастной потери памяти. Но даже половинка яблока или грейпфрута в день может помочь.Употребление достаточного количества грейпфрутов, моркови и перца снижает риск серьёзных нарушений интеллекта почти на треть, как показало исследование ученых Гарвардского университета. Они установили, что те люди, у кого в ежедневный рацион входит не менее половины порции фруктов и овощей, богатых флавоноидами, имеют сниженный риск когнитивных нарушений. Флавоноиды - это натуральные компоненты, содержащиеся в растительной пище. Они считаются мощными антиоксидантами и присутствуют в таких продуктах, как клубника, сельдерей и яблоки.Исследователи из Гарвардского университета наблюдали за 50 000 мужчин и женщин в течение 20 лет. Участники этого исследования регулярно отвечали на вопросы о том, какую пищу они употребляют. Их интеллект также тщательно оценивали. Результаты этого исследования публикуют научный журнал Neurology. Оказалось, что употреблявшие больше всего флавоноидов люди обладали наименьшим риском снижения когнитивной деятельности.В некоторых жёлтых или оранжевых фруктах и овощах содержатся флавоны. А они обеспечивают самую мощную защиту на уровне 38% от снижения когнитивной деятельности. Это является эквивалентом трех-четырех дополнительных лет молодой жизни. В чернике, голубике и вишнях содержатся антоцианы, которые уменьшают риск снижения интеллекта с возрастом на 24%.