Названы продукты для улучшения здоровья глаз

Все знают, что морковка полезна для здоровья глаз, но в реальности существуют и другие продукты, способствующие нормализации состояния зрительной системы.Продукты, полезные для глаз, вряд ли позволят близоруким людям избавиться от необходимости ношения очков, однако в любом случае не будут лишними. Для того, чтобы защитить зрительную систему от разных заболеваний, следует систематически употреблять рыбу — в частности, скумбрию, сельдь, сардины, лосось. В состав рыб, обитающих в северных морях, входят омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают избавиться от сухости глаз, а также обеспечивают профилактику дистрофии сетчатки и катаракты.Чтобы глаза были здоровыми, нужно употреблять побольше зелени. Шпинат и петрушка, в которых есть лютеин и зеаксантин, защищают от возрастной макулярной дегенерации, из-за которой развивается помутнение зрения. Для глаз полезны яйца, в которых тоже есть необходимые для правильной работы зрительной системы вещества.Не забывайте об орехах, которые полезны для всех систем организма, и, в частности, поддерживают здоровье глаз. Особенно полезны кедровые орехи, миндаль и фундук, но помните, что не следует есть больше, чем тридцать граммов орехов в день.