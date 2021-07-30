Грязный воздух может довести до хронического гайморита
«Мы оценили пациентов, страдающих хроническим синуситом в районах, где воздействие загрязнения атмосферного воздуха, известного как PM2,5 могло быть высоким», - рассказывает ведущий автор доктор Муругаппан «Мюррей» Раманатан.
Ученые рассмотрели популяцию из 6 тыс. пациентов в возрасте 18 лет и старше, в том числе две тысячи пациента с ХС, у которых не было проблем в течение пяти лет до постановки диагноза. Среднее воздействие PM2,5 было рассчитано для каждого пациента на основе почтового индекса за 12, 24, 36 и 60 месяцев до постановки диагноза ХС.
Ученые обнаружили, что пациенты, подвергавшиеся воздействию более высоких концентраций PM2,5 в течение длительного периода времени, с большей вероятностью сталкивались с диагнозом. Например, воздействие в течение 60 месяцев повышало риск развития синусита в 1,5 раза. Также почти в пять раз был выше риск развития тяжелого пансинусита (воспаление всех четырех носовых пазух).
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