Грязный воздух может довести до хронического гайморита

Хронический синусит (ХС) или гайморит предполагает воспаление гайморовых пазух в течение 12 недель или дольше. Гайморит может серьезно снижать качество жизни. Чаще всего он вызывается бактериям или вирусами. Однако исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса выяснили, что загрязнение воздуха также может быть причиной. Своими данными они поделились в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.«Мы оценили пациентов, страдающих хроническим синуситом в районах, где воздействие загрязнения атмосферного воздуха, известного как PM2,5 могло быть высоким», - рассказывает ведущий автор доктор Муругаппан «Мюррей» Раманатан.Ученые рассмотрели популяцию из 6 тыс. пациентов в возрасте 18 лет и старше, в том числе две тысячи пациента с ХС, у которых не было проблем в течение пяти лет до постановки диагноза. Среднее воздействие PM2,5 было рассчитано для каждого пациента на основе почтового индекса за 12, 24, 36 и 60 месяцев до постановки диагноза ХС.Ученые обнаружили, что пациенты, подвергавшиеся воздействию более высоких концентраций PM2,5 в течение длительного периода времени, с большей вероятностью сталкивались с диагнозом. Например, воздействие в течение 60 месяцев повышало риск развития синусита в 1,5 раза. Также почти в пять раз был выше риск развития тяжелого пансинусита (воспаление всех четырех носовых пазух).