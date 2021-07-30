Риск смерти от COVID-19 у пациентов с психическими заболеваниями почти вдвое выше среднего

Международный обзор исследований показал, насколько опасен COVID-19 для пациентов с психическими расстройствами. Похоже, дело не только в проблемах с получением своевременной медицинской помощи.Ученые из США, Франции и Южной Кореи проанализировали 16 исследований из семи стран, которые содержали данные о 19 тысячах пациентов с COVID-19. У каждого из них до заражения коронавирусом были диагностированы различные психические патологии, включая шизофрению, биполярное расстройство, депрессию, тревожность, аффективное расстройство личности, расстройство пищевого поведения, злоупотребление психоактивными веществами.У пациентов с любыми психическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 оказалась в 1,8 раз по сравнению с людьми без этих патологий. При наличии тяжелых заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство, риск летального исхода выше в 2,3 раза больше.После корректировки данных с учетом возраста и наличия других серьезных заболеваний, риск смертности таких пациентов оказался по-прежнему очень высоким: в 1,7 раз у людей с тяжелыми психическими заболеваниями и в 1,4 раза — при наличии любого ментального расстройства.По мнению ученых, эти результаты говорят о том, что кроме трудностей с доступом к медицинским услугам, характерных для таких пациентов, определенно существуют другие причины, по которым подобные заболевания усугубляют течение COVID-19. В частности, иммунологические нарушения и возможные побочные эффекты психотропных препаратов.