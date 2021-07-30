Похудение: Почему перестает снижаться вес, несмотря на на строгое соблюдение диеты

Хотя есть и более продвинутые подходы к избавлению от лишней жидкости, иногда лучший подход — просто быть терпеливым.Многие худеющие знают, что после непривычной для диеты еды вес за ночь может увеличиться на пару килограммов. А иногда он вообще перестает снижаться на несколько недель, несмотря на на строгое соблюдение диеты. Почему так происходит? Почти без исключения, все кратковременные изменения веса тела не относятся к жиру. Килограмм жировой массы человека содержит около 7000 ккал, и столько калорий сверх своей нормы поддержания веса за один раз съесть невозможно, не говоря о 14000 калорий (что соответствует двум килограммам жира).Похудение и водный баланс: Что важно знатьУвеличение углеводов в едеВ рамках нескольких дней на колебания веса влияют изменения уровня воды, гликогена и количества еды в желудочно-кишечном тракте. Все это может приводить к потере или набору вплоть до пары килограммов практически за ночь. При этом, отеки не только выглядят иначе, чем жир, но и отличаются на ощупь. Откуда они появляются?Количество углеводов в питании сильно влияет на вес тела. Когда мы снижаем углеводы, организм теряет воду, поскольку один грамм гликогена хранит 3 грамма воды. Вот почему похудеть на пару килограммов в самом начале низкоуглеводной диеты — не редкость, что и используют как преимущество разные диеты и системы питания.С одной стороны, это быстрое похудение (хоть и не «жировое») мотивирует продолжать диету. С другой стороны, люди расстраиваются, потому что быстрое похудение не длится бесконечно: если в первую неделю уходит два килограмма, то в следующие — «только» по 500 граммов. Это работает и в противоположном направлении: если человек, соблюдающий низкоуглеводную диету, съест много углеводов, вес возвращается.Изменение соли в едеОчень часто на диете женщины отказываются от соли, чтобы организм не удерживал воду. Но на самом деле, удержание воды больше зависит от резких изменений уровня натрия, чем от абсолютного уровня его потребления. Если человек на бессолевой диете съедает большое количество соли, организм отреагирует отеками. Если любитель соли перестанет солить еду, он сильно снизит поступление натрия, и временно потеряет какое-то приличное количество воды. Но эти эффекты являются краткосрочными, так как организм в течение примерно трех дней отрегулирует уровень гормонов и подстроится. То есть, если женщина на бессолевой диете съест много соли, то отеки будут держаться около трех дней, а после этого тело восстановит равновесие, и отеки уйдут.Разные манипуляции с натрием могут быть полезны спортсменам и весовым атлетам в последнюю неделю перед соревнованием, но это чисто краткосрочные изменения для достижения конкретных спортивных результатов. В остальных случаях не стоит допускать резких колебаний соли и намеренно отказываться от нее на диете. Скорее, имеет смысл получать достаточно калия, поскольку натрий и калий работают вместе.Единственное исключение, когда стоит ограничить соль (натрий), — последняя неделя цикла у женщин, когда задержка воды может быть очень сильной. Ограничение соли и увеличение калия могут очень помочь с отеками. Приёма 1200 мг кальция в день добавляет к эффекту.ПМСБольшинство женщин знают, насколько сильно их вес может меняться в течение месяца. В этом плане колебания гормонов в конце цикла имеют самый сильный эффект, и прибавка 2,5-5 кг вполне реальна, что сводит многих с ума.Причина отеков — в резком снижении уровня прогестерона ближе к концу цикла. Кроме многих других свойств, прогестерон действует на рецепторы удерживающего в организме воду гормона альдостерон, что заставляет женщин с меньшей вероятностью удерживать воду в течение первой половины цикла. Поскольку прогестерон падает к концу цикла, происходит эффект «отскока», который может вызвать удержание воды. Кроме того, в это время организм хуже усваивает натрий, и большое количество соленой еды во время ПМС может приводить к еще большим отекам.Хронический стресс и увеличение уровня кортизолаГормон — любое соединение, которое оказывает биологическое действие где-то еще в организме, действуя на специальные рецепторы. Простая аналогия: гормон — это ключ, а рецептор — замок, и только подходящий ключ может его открыть. Но некоторые гормоны могут связываться с «чужими» рецепторами, что называется перекрестной реактивностью.Например, гормон стресса кортизол может частично связываться с минералокортикоидным рецептором, на который обычно действует гормон альдостерон, удерживающий воду в теле. Хотя кортизол посылает меньше сигнала на рецептор, чем альдостерон, если его слишком много, он может вызвать задержку воды, подобную действию альдостерона, хоть и более слабую. В случаях тяжелого повышения кортизола (например, при болезни Кушинга) отеки могут быть очень сильными.К повышению уровня кортизола у здоровых людей часто приводит сочетание большого дефицита калорий и чрезмерного количества тренировок. Если это начинается без нарастания, эффект еще больше увеличивается, хотя и при медленном повышении нагрузки эта комбинация все еще может вызвать проблемы. Когда это добавляется к определенному психологическому складу, который распространен у худеющих (наряду с тем, что диета сама по себе является дополнительным психологическим стрессом) эффект становится ещё больше. Вдобавок, адаптивное снижение уровня гормонов щитовидной железы и лептина на диете тоже приводит к увеличению кортизола.Силовые тренировкиЭто объясняет, почему женщины часто чувствуют себя «громоздкими», когда только начинают заниматься силовыми. Мышцы используют углеводы в качестве топлива, поэтому в ответ на тренировку начинают его больше запасать. А поскольку углеводы хранятся с водой, то мышцы начинают запасать больше воды и немного отекают. Обычно эффект уходит в пределах недели.Что делать?Подождать!Хотя есть и более продвинутые подходы к избавлению от лишней жидкости, иногда лучший подход — просто быть терпеливым (при условии, что человек продолжает придерживаться диеты). Даже когда люди находятся в состоянии хронического стресса из-за диеты и тренировок, из-за психологического стресса, маловероятно, что задержка жидкости продлится дольше двух-трех недель. Скорее всего, проблема решится сама по себе, так как водный баланс довольно хорошо контролируется в организме, и в конечном итоге система придет в равновесие.В течение этого времени могут быть полезны специальные методы снижения стресса, особенно для тех, кто особенно стрессует на тему веса, фигуры, результатов. Растяжка, медитация, фитнес или даже случайный бокал вина (естественный релаксант и мочегонное средство) могут быть полезными. Самое худшее, что может сделать худеющий, когда попадает в состояние плато (когда вес не снижается больше пары недель), — начать есть еще меньше и тренироваться еще больше. Это просто ухудшит любые проблемы, связанные с кортизолом.Избегать сочетания голодной диеты и большого количества тренировокТо или другое по-отдельности могут существовать, но не одновременно. Если худеющий хочет резко сократить калории, он должен уменьшить количество тренировок. Если он хочет тренироваться больше, дефицит калорий не должен быть таким большим.При этом, часто бывают ситуации, когда стройные люди без лишнего с точки зрения здоровья жира хотят стать еще суше. Чтобы создать нужный дефицит калорий, им придется так или иначе сочетать и строгую диету, и более частые тренировки. Но интенсивность того и другого должна идти по нарастающей и постепенно увеличиваться. Добавление 10 минут кардио к каждой тренировке в неделю в течение нескольких месяцев очень отличается от того, когда человек сразу начинает тренироваться по два часа в день.Делать перерывы в диетеПериодические перерывы в диете с увеличением количества углеводов снижают уровень кортизола и часто вызывабт «отскок» лишней жидкости. Как часто и как долго делать перерывы, зависит от количества жира в теле и дефицита калорий.Стройные люди (менее 25% жира в теле):При большом дефиците калорий — каждые 2-4 неделиПри умеренном дефиците калорий — каждые 6-8 недельПри маленьком дефиците калорий — каждые 8-10 недельЛюди с лишним весом (25-35% жира в теле):Большой дефицит калорий: каждые 6-8 недельУмеренный дефицит калорий: каждые 8-12 недельМаленький дефицит калорий: каждые 12-14 недельОжирение (более 35% жира в теле):Большой дефицит калорий: каждые 10-12 недельУмеренный дефицит калорий: каждые 12-16 недельМаленький дефицит калорий: каждые 16-20 недельПерерыв в диете — это ослабление контроля, но не возвращение к старым пищевым привычкам и не разрешение себе есть всё подряд и в больших количествах. Есть несколько правил:Определить норму калорий для поддержания вашего текущего веса при текущей активности.Продолжать есть достаточно белка, хотя и не обязательно строго контролировать его количество.Повысить калорийность за счет углеводов: есть не менее 150 граммов чистых углеводов в день, а лучше больше. Источники: крупы, хлеб, бобовые, паста и спагетти, фрукты. Многие из управляющих обменом веществ гормонов — лептин, гормоны щитовидной железы — остро реагируют на количество углеводов в еде.«Сухие» рефидыХотя перерывы в диете (то есть, временное увеличение калорий до нормы поддержания веса) хорошо работает для профилактики отеков от кортизола и именно с этого и нужно начинать, есть и более продвинутые стратегии для продвинутых спортсменов. Среди них — так называемый «сухой» рефид, когда углеводы повышаются, а количество потребляемой воды снижается. Выступающие бодибилдеры используют похожие стратегии накануне соревнований, чтобы заставить мышцы выглядеть более наполненными и рельефными. В чем суть?Диета и тренировки истощают гликоген печени и мышц. Когда углеводы в еде резко увеличиваются, они идут на пополнение гликогена и «тянут» в мышцы и печень воду. Каждый грамм углеводов (гликогена) запасает вместе с собой 3 грамма воды, так что дополнительные 150 граммов углеводов в еде приведут к запасанию 450 граммов воды. Но если углеводы будут потребляться с недостаточным количеством воды в течение дня, они все равно будут храниться в мышцах и все равно будут пытаться втягивать воду вместе с собой, но только ту воду, что уже есть в теле.Если рефид длится 1-2 дня, то ограничивать жидкость стоит не более одного дня. При этом, даже в течение этого дня достаточно ограничивать жидкость всего на ~5 часов вечером, с нормальным, но не чрезмерным потреблением жидкости в первой половине дня. Например, если последняя углеводная еда планируется на 9 часов вечера, ограничение жидкости имеет смысл начать в 4 часа дня. В течение этих 5 часов вода потребляется только небольшими глотками. При сильной жажде может помочь жевательная резинка или сосание кубиков льда.В результате мышцы становятся рельефнее, особенно после тренировки, следующей за рефидом.Есть три момента:во-первых, этот эффект будет заметным у стройного человека;во-вторых, не стоит рассчитывать на огромный эффект;в-третьих, это временная мера, которая никак не влияет на количество жира в теле, и эту стратегию не стоит использовать чаще раза в 2-3 недели.