Пшённая крупа поможет защититься от диабета

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Метаанализ свыше 60 исследований показал, что регулярное употребление проса позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. А это полезно не только для диабетиков, но и для тех, кто только рискует столкнуться с этой болезнью.С каждым годом миллионы людей заболевают диабетом второго типа. Эта болезнь связана с низкой физической активностью и ожирением. Поскольку эпидемия ожирения набирает обороты, то увеличивается и количество диабетиков. Одновременно растет и число тех, у кого фиксируется преддиабет, то есть устойчиво повышенный уровень сахара в крови, который, однако, пока не позволяет говорить о полноценном метаболическом расстройстве.И вот ученые провели метаанализ 65 исследований, который показал, что ежедневное употребление проса или пшена позволяет взять под контроль уровень сахара в крови. Если диабетики регулярно употребляли просо, то у них показатели глюкозы падали на 12-15% натощак или после еды. Через некоторое время уровень сахара в крови у таких людей опускался до преддиабетических отметок.А вот у людей с преддиабетом просо позволяло снизить показатели глюкозы в крови на 17%, тем самым перейдя от преддиабетического состояния к нормальному. Следовательно, пшено улучшает гликемическую реакцию организма. Вот почему этот продукт должен быть обязательно в ежедневном рационе тех, кто входит в группу риска из-за возможности развития диабета.