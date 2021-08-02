Диетолог рассказала, как избежать проблем с сердцем с помощью питания

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Питание имеет значительное влияние на наше здоровье, поэтому с помощью правильно подобранного рациона можно исправить если не все, то значительную часть проблем. Об этом Аиф.ру рассказала диетолог Юлия Панова.По словам специалиста, особенно эффективно корректировка рациона сказывается на начальных стадиях заболеваний. Прежде всего, при правильном питании положительный эффект затрагивает органы пищеварения. Именно от их состояния зависит не только общее состояние организма, а и как будут усваиваться лечащие средства.Для гипертоников, отмечает эксперт, важно отказаться или минимизировать количество употребляемой в пищу соли. Пищу лучше немого подсаливать перед приемом, а не во время приготовления.Избежать кардиологических проблем поможет отказ от продуктов с высокими гликемическим индексом и содержанием простых сахаров. Также диетолог рекомендует минимизировать белок животного происхождения, выбрать для себя рацион схожий с вегетарианским.