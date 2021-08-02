Комаровский предупредил об опасности использования кондиционера в жару

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Известный педиатр Евгений Комаровский часто делится в Сети со своими подписчиками полезными советами по поводу здоровья и отвечает на волнующие вопросы.Сейчас, когда за окном жара, многие спасаются, используя кондиционеры. Доктор Комаровский рассказал в Instagram, насколько это может быть опасно.Одна из подписчиц поинтересовалась, какую можно температуру выставлять на кондиционере, если на улице, например, 35 градусов. Ведь очень большая разница может навредить здоровью."Если вы всю жизнь живете в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее сосуды, не умеет реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды. Но если у вас в распорядке дня есть закаливающие процедуры, контрастный душ, нет избытка одежды, вследствие чего нормально работает сосудистый тонус, то ничего страшного в резких перепадах температуры для вас нет", – ответил врач и телеведущий.Комаровский рекомендует всем, кто недавно приобрел кондиционер, снижать температуру постепенно. Сначала при 35 градусах жары за окном лучше установить 28 градусов тепла дома, через неделю – 25 градусов тепла, через две недели – 22 градуса тепла. Врач добавил, что также важно регулярно проветривать помещение, открывая окна, и использовать увлажнитель.