Что делать, если лопнул сосуд в глазу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Может понадобиться срочная помощь офтальмолога.Врачи называют это субконъюнктивальным кровоизлиянием. Оно случается, когда в глазу по какой?то причине разрывается маленький кровеносный сосуд, а кровь не может быстро впитываться. В результате на белке появляется ярко?красное пятно.Почему сосуд в глазу может лопнутьСубконъюнктивальное кровотечение происходит по различным причинам:Сильный кашель или чихание.Рвота.Поднятие тяжестей.Травма. Может случиться, если вы излишне усердно потрёте глаза, неудачно наденете или снимите контактные линзы. Также повреждения вызывают попадание инородного тела и перелом костей глазницы.Операция на глазах. После неё может начаться кровотечение.Риск увеличивается у людей с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, с нарушениями свёртываемости, а также при приёме препаратов, разжижающих кровь.Как отличить лопнувший сосуд от других проблемГлаза краснеют по разным причинам, но лопнувший сосуд можно отличить по определённым признакам. Обычно на белке появляется чёткое красное пятно, которое может увеличиваться в первые два дня. Иногда глаз полностью краснеет. При этом боли нет, если сосуд лопнул не из?за травмы. Также некоторые люди чувствуют дискомфорт или раздражение, а вокруг пятна можно увидеть красноту и расширенные сосуды.Бывает, что кровь просачивается через конъюнктиву или слизистую оболочку глаза. Поэтому слёзы могут покраснеть или порозоветь.Кровь начнёт рассасываться через несколько дней. Тогда пятно постепенно станет жёлто?оранжевым, а затем исчезнет.Чем опасен лопнувший в глазу сосудКак правило, субконъюнктивальное кровоизлияние не приводит к осложнениям. Но иногда лопнувший сосуд может быть симптомом тяжёлой травмы. А она, в свою очередь, способна вызвать потерю зрения.Что делать, если лопнул сосуд в глазуОбычно всё проходит само за 2–3 недели. Некоторым людям врачи назначают искусственные слёзы, чтобы уменьшить раздражение.Нельзя применять капли для снятия красноты, противоаллергические или сосудосуживающие препараты. Они не дадут результата, но способны вызвать побочные эффекты.К врачу нужно будет обратиться, чтобы разобраться в причинах кровотечений, если:через несколько дней нет признаков, что кровь рассасывается;в глазу лопнули сосуды сразу в ряде мест;есть другие симптомы кровотечений. Например, кровоточивость дёсен, кровь в моче или кале, большое количество синяков на коже.Когда нужно срочно идти к врачуНадо немедленно обратиться к офтальмологу или звонить в скорую помощь, если:глаз тяжело травмирован;появилась сильная боль;зрение стало нечётким, двоящимся;сосуд лопнул из?за гипертонической болезни или нарушения свёртываемости крови.