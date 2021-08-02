Врач Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню

Из рекомендаций врача диетолога Ольги Кораблевой следует, что при некоторых диагнозах лакомиться дыней нельзя.

В интервью диетолог заметила, что дыня в целом является сложным для переваривания продуктом. Эксперт рассказала, что, если говорить о правильном потреблении дыни, то ее не нужно есть вместе с другими продуктами (включая фрукты), а также не следует употреблять натощак.

«Лучший вариант – подождать час после еды», - уточнила врач.

Также Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню. По словам медика, продукт противопоказан людям, имеющим следующие нарушения

Обострение гастрита.
Острый панкреатит.
Холецистит.
Язвенная болезнь.

Если присутствуют какие-то нарушения в кишечнике, то есть дыню тоже не нужно, добавила специалист.
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