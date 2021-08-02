Врач Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню
В интервью диетолог заметила, что дыня в целом является сложным для переваривания продуктом. Эксперт рассказала, что, если говорить о правильном потреблении дыни, то ее не нужно есть вместе с другими продуктами (включая фрукты), а также не следует употреблять натощак.
«Лучший вариант – подождать час после еды», - уточнила врач.
Также Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню. По словам медика, продукт противопоказан людям, имеющим следующие нарушения
Обострение гастрита.
Острый панкреатит.
Холецистит.
Язвенная болезнь.
Если присутствуют какие-то нарушения в кишечнике, то есть дыню тоже не нужно, добавила специалист.
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