Врач Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню

Из рекомендаций врача диетолога Ольги Кораблевой следует, что при некоторых диагнозах лакомиться дыней нельзя.В интервью диетолог заметила, что дыня в целом является сложным для переваривания продуктом. Эксперт рассказала, что, если говорить о правильном потреблении дыни, то ее не нужно есть вместе с другими продуктами (включая фрукты), а также не следует употреблять натощак.«Лучший вариант – подождать час после еды», - уточнила врач.Также Кораблева рассказала, кому нельзя есть дыню. По словам медика, продукт противопоказан людям, имеющим следующие нарушенияОбострение гастрита.Острый панкреатит.Холецистит.Язвенная болезнь.Если присутствуют какие-то нарушения в кишечнике, то есть дыню тоже не нужно, добавила специалист.