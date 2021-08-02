4 точки, которые помогут разогнать метаболизм
4 точки для похудения
При массаже этих точек стимулируются разные функции организма. В результате жиры не откладываются.
Кроме того, этот массаж помогает контролировать аппетит, стимулирует пищеварение и повышает эффективность работы всего организма в целом.
В итоге вы теряете вес!
ИТАК, ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ТОЧКИ:
1. ЛОКОТЬ.
Эта точка связана с кишечником.
Используйте для массажа большой палец. Нажимайте на эту точку в течение 1 минуты 2–3 раза в день.
Это будет способствовать стимуляции пищеварительного тракта.
2. ВЕРХНЯЯ ГУБА.
Точка над верхней губой поможет вам предотвратить переедание, вызванное стрессом.
Массируйте её по 5 минут 2 раза в день.
4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ
3. УХО.
Уприте палец в челюсть и подвигайте её вверх-вниз. Вот вы и нашли точку.
Нажимайте на неё по 3 минуты 2–3 раза в день.
Этот массаж поможет разогнать обмен веществ и унять аппетит.
4. КОЛЕНО.
Эта точка нормализует работу желудка. Некоторым массаж этой точки помог сбросить килограмм за 2 недели.
Массируйте её 2 минуты каждый день.
Прежде чем начать массаж, следует насытить организм кислородом. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Повторите это дыхательное упражнение 10 раз — и приступайте к работе с точками!
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