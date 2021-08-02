4 точки, которые помогут разогнать метаболизм

В самом разгаре сезон похудения, но как этого добиться? Знаменитый целитель недавно рассказал о малоизвестном факте, который в этом поможет. Томпсон говорит, что на теле есть 4 точки. При массаже этих точек стимулируются разные функции организма. В результате жиры не откладываются.4 точки для похуденияПри массаже этих точек стимулируются разные функции организма. В результате жиры не откладываются.Кроме того, этот массаж помогает контролировать аппетит, стимулирует пищеварение и повышает эффективность работы всего организма в целом.В итоге вы теряете вес!ИТАК, ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ТОЧКИ:1. ЛОКОТЬ.Эта точка связана с кишечником.Используйте для массажа большой палец. Нажимайте на эту точку в течение 1 минуты 2–3 раза в день.Это будет способствовать стимуляции пищеварительного тракта.2. ВЕРХНЯЯ ГУБА.Точка над верхней губой поможет вам предотвратить переедание, вызванное стрессом.Массируйте её по 5 минут 2 раза в день.4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ3. УХО.Уприте палец в челюсть и подвигайте её вверх-вниз. Вот вы и нашли точку.Нажимайте на неё по 3 минуты 2–3 раза в день.Этот массаж поможет разогнать обмен веществ и унять аппетит.4. КОЛЕНО.Эта точка нормализует работу желудка. Некоторым массаж этой точки помог сбросить килограмм за 2 недели.Массируйте её 2 минуты каждый день.Прежде чем начать массаж, следует насытить организм кислородом. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Повторите это дыхательное упражнение 10 раз — и приступайте к работе с точками!