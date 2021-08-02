Медики рассказали, как вовремя заметить гипертонический криз

Это опасное состояние.Стойкое повышение кровяного давления, также известное как гипертония, опасно возникновением гипертонического криза. В этой ситуации артериальное давление становится очень высоким.Как отмечают в Национальной службе здравоохранения Великобритании людям, у которых повышенный риск развития высокого кровяного давления, следует проверять его в идеале один раз в год.По словам доктора Афзала Сохаиба, кардиолога-консультанта больницы Веллингтона (Лондон, Великобритания), возможны два варианта гипертонического криза. В первом случае не ожидается, что криз вызвал повреждение органов, поясняет доктор. Во втором случае, говорит Сохаиб, артериальное давление оказалось настолько высоко, что произошло повреждение какого-либо органа, «что подвергает человека риску опасных для жизни осложнений».Как отмечает доктор Сохаиб, есть много видимых «знаков», предупреждающих о том, что мог произойти гипертонический криз.К ним относятся:визуальные расстройства;путаница (сознания);головные боли;грудная боль;одышка;приступ;ощущение покраснения.Доктор Сохаиб отмечает, что существует множество предупреждающих знаков, указывающих на то, что гипертонический криз также мог вызвать повреждение органов. «К ним относятся те же симптомы, которые связаны с высоким кровяным давлением. А также тошнота и рвота, одышка, невосприимчивость, судороги и сильное чувство тревоги. Со временем можно заметить отек ног», – предупреждает он.Человек с гипертонией – высоким артериальным давлением – также подвержен повышенному риску сердечного приступа, инсульта и других серьезных заболеваний. Стало известно, какие симптомы могут указывать на опасное состояние. В некоторых случаях заподозрить его можно и без тонометра.