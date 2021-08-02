ТОП-5 продуктов, способных заменить кофе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они обладают бодрящими свойствами.Эксперты рассказали какие продукты могут заменить кофе, а также улучшить общее состояние здоровья.ГуаранаВ стеблях гуараны находится кофеин. Содержание кофеина в этом продукте в 2–4 раза выше, чем у кофе. При этом, гуарана способствует улучшение памяти, внимания и настроения. Также, гуарана содержит вещества сапонины, стимулирующие приток крови к мозгу. Но будьте бдительны ведь тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, ведь гуарана повышает давление.Падуб парагвайскийНапитки на его основе придает силы, выносливость, а также подавляет чувство голода. Напиток сейчас известен как мате. Исследования подтвердили что мате стимулирует центральную нервную систему благодаря алкалоидом кофеина, теобромина, а также теофиллина. Количество кофеина в мате практически такое же, как и в кофе, но действует мягче, и при этом не вызывает учащенного сердцебиения. У мате много положительных свойств: гепато- и кардиопротекторные, антиоксидантные, противовоспалительные. Также, напиток может нормализовать холестерин.ГинкгоВ листьях кустарника гинкго двулопастный, содержатся гинкгозиды, которые обладают бодрящим эффектом улучшая снабжение мозга кислородом и глюкозой, улучшают периферическое кровоснабжение, а также повышают тонус сосудов. Помимо бодрящего эффекта, гинкго успокаивает. Также улучшает память, внимательность и скорость запоминания.L-тирозинL-тирозин существует как биологически активная добавка к еде, от 100 до 500 мг, который действует немного слабее чем кофеин. Лучше перед приемом проконсультироваться со специалистом.Естественный источник L-тирозина — это продукты с высоким содержанием белка.