Лучшие продукты для улучшения обмена веществ

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Важно есть достаточно клетчатки.В недавнем исследовании Университета Тафтса (США) было проанализировано, как потребление цельного и очищенного зерна влияет на пять известных факторов риска сердечных заболеваний с течением времени: окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, триглицериды и ЛПВП (часто называемые здоровым холестерином).Результаты исследования опубликованы в англоязычном журнале Journal of Nutrition.Цельные зерна состоят из богатого клетчаткой внешнего слоя и внутреннего зародышевого слоя. По словам исследователей, этот внутренний слой наполнен витаминами группы B, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Измельчение зерен удалит богатые питательными веществами компоненты.В своем новом исследовании исследователи использовали данные 3100 участников Framingham Heart Study Offspring Cohort, чтобы определить факторы долгосрочного риска сердечных заболеваний. Команда проанализировала влияние на здоровье употребления цельнозерновых и очищенных зерен в среднем в течение 18 лет.Было обнаружено, что окружность талии увеличивалась в среднем более чем на дюйм у тех, кто потреблял цельнозерновые продукты с низким содержанием зерна, в то время как у тех, кто потреблял мало цельнозерновых продуктов, она увеличивалась только примерно на полдюйма у тех, кто потреблял большое количество продуктов.По словам исследователей, цельнозерновые продукты могут помочь сохранить размер талии и минимизировать другие факторы риска несколькими способами. По словам автора исследования Кэли Савики из Университета Тафтса, присутствие клетчатки в цельнозерновых продуктах оказывает насыщающее действие и положительно влияет на скачки сахара в крови после еды. Магний, калий и содержащиеся в нем антиоксиданты также могут способствовать снижению артериального давления.«Наши результаты показывают, что употребление цельного зерна как часть здоровой диеты приносит пользу для здоровья, помимо простой помощи в похудении или поддержании веса», — заявила автор исследования Никола Маккеон из Университета ТафтсаДанные показывают, что люди, которые едят больше цельнозерновых, также могут лучше поддерживать уровень сахара в крови и кровяное давление с течением времени.