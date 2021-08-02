Лучшие продукты для улучшения обмена веществ
В недавнем исследовании Университета Тафтса (США) было проанализировано, как потребление цельного и очищенного зерна влияет на пять известных факторов риска сердечных заболеваний с течением времени: окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, триглицериды и ЛПВП (часто называемые здоровым холестерином).
Результаты исследования опубликованы в англоязычном журнале Journal of Nutrition.
Цельные зерна состоят из богатого клетчаткой внешнего слоя и внутреннего зародышевого слоя. По словам исследователей, этот внутренний слой наполнен витаминами группы B, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Измельчение зерен удалит богатые питательными веществами компоненты.
В своем новом исследовании исследователи использовали данные 3100 участников Framingham Heart Study Offspring Cohort, чтобы определить факторы долгосрочного риска сердечных заболеваний. Команда проанализировала влияние на здоровье употребления цельнозерновых и очищенных зерен в среднем в течение 18 лет.
Было обнаружено, что окружность талии увеличивалась в среднем более чем на дюйм у тех, кто потреблял цельнозерновые продукты с низким содержанием зерна, в то время как у тех, кто потреблял мало цельнозерновых продуктов, она увеличивалась только примерно на полдюйма у тех, кто потреблял большое количество продуктов.
По словам исследователей, цельнозерновые продукты могут помочь сохранить размер талии и минимизировать другие факторы риска несколькими способами. По словам автора исследования Кэли Савики из Университета Тафтса, присутствие клетчатки в цельнозерновых продуктах оказывает насыщающее действие и положительно влияет на скачки сахара в крови после еды. Магний, калий и содержащиеся в нем антиоксиданты также могут способствовать снижению артериального давления.«Наши результаты показывают, что употребление цельного зерна как часть здоровой диеты приносит пользу для здоровья, помимо простой помощи в похудении или поддержании веса», — заявила автор исследования Никола Маккеон из Университета Тафтса
Данные показывают, что люди, которые едят больше цельнозерновых, также могут лучше поддерживать уровень сахара в крови и кровяное давление с течением времени.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://hronika.info - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий