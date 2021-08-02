Лучшие способы борьбы с зубной болью

Начнём с того, что самым эффективным средством лечения зубной боли является поход к дантисту. Но если по каким-то причинам вы не можете посетить зубного врача, то вот ещё несколько проверенных наукой методов.Обезболивающие. Болеутоляющие препараты в некоторых случаях дают желаемый эффект. Хорошо зарекомендовал себя парацетамол, но лучше использовать производные диклофенака, которые более нацелены на зубную боль.Масло гвоздики. Эффективное домашнее средство от зубной боли. Смочите гвоздичным маслом ватку и нанесите на то место, откуда пульсирует боль. Очень хорошо гвоздика воздействует и на больные зубы мудрости.Ледяной компресс. При травмах зубов или лица, проявлениях отёков и кровотечений ледяные компрессы не только облегчают боль, но и способствуют снижению уровня воспалений. Опять-таки, если травма серьёзная, то это лишь временная мера до тех пор, пока вы не добрались до врача.Полоскания соленой водой. Если все названные выше методы не помогли, добавьте некоторое количество соли в воду и прополощите рот. Важно, чтобы вода была теплой.Зубная нить. Зубная боль часто возникает из-за попадания пищи в открытые полости между зубами. Для удаления пищи оттуда воспользуйтесь ирригатором, а если этого полезного устройства в вашем распоряжении нет, то зубной нитью или зубочистками.Пасты для чувствительных зубов. Острую чувствительность к экстремальным температурам можно временно уменьшить, использовав специальную зубную пасту. Важно оставить её на зубах на несколько минут, а не чистить сразу щёткой и не смывать водой.