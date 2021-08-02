Сравнивая влияние алкогольных напитков на сердце, ученые определили, что вино может быть менее опасным, чем пиво.Научный журнал JACC: Clinical Electrophysiology рассказал о том, что австралийскими учеными был определен относительно безопасный для сердца алкогольный напиток.«Употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками», - констатируют научные специалисты Университета Аделаиды.Исследователи подчеркивают, что безопасным для сердца может быть только умеренное потребление вина. Они заявили, что при таком «ответственном потреблении» у людей, время от времени пьющих вино, наблюдается низкий риск развития мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). Речь идет о приеме«менее шести стандартных доз алкоголя в неделю».Специалисты также определили, что употребление таких напитков, как пиво или сидр, может оказывать на сердце более разрушительное действие, чем вино.«Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина». – цитирует их журнал.В то же время ученые отмечают, что данные результаты применимы только к людям, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний.