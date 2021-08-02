Названы самые полезные фрукты и ягоды августа

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Самое время есть больше фруктов и ягод.Через несколько дней наступит последний месяц лета. При этом август очень богат на различные фрукты и ягоды. В этом месяце можно полакомится персиками, сливами, арбузами, яблоками, грушами, дынями и т.д.Эксперты рассказали о самых полезных ягодах и фруктах в августе. Подробней читайте в нашем материале ниже.Украинцам советуют в августе обязательно есть арбузы, дыни и облепиху. Масло облепихи используется для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.В жаркую погоду хорошо утолит жажду арбуз, поскольку он содержит много железа. Дыня поможет восполнить недостаток витамина С и каротина в организме.Кроме того, рекомендуется есть вишни и виноград. Также последний месяц лета порадует томатами, сладкими перцами и баклажанами. Медики рекомендуют добавить в свой рацион и молодой картофель, ведь он богат витамином С.Напомним, врачи выяснили, для кого арбузы противопоказаны. Употребление этой ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.Мы также писали о том, что унять головные боли можно не только с помощью специальных лекарств, а если съесть обычные продукты, которые есть почти на каждой кухне.При этом некоторые продукты помогут справиться даже с частыми мигренями и реакцией на перепады погоды.