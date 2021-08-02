Медик объяснил, можно ли заниматься спортом после COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа все еще является острой проблемой в масштабах всего мира, хотя ситуация и улучшается благодаря массовой вакцинации. Какие долговременные изменения провоцирует вирус в человеческом организме и как происходит реабилитация после COVID-19 — информационно-обозревательному журналу "Слово и Дело" рассказал врач Сергей Грошев, который, в частности, объяснил, когда можно возвращаться к занятиям спортом после перенесенного коронавируса.Грошев подчеркнул, что универсальных рецептов, которые подходили бы всем людям, не существует, то есть, разные люди переносят инфекцию по-разному, что прямо влияет на скорость восстановления. "Бывает так, что после перенесенного COVID-19 людям трудно даже просто ходить. Есть специальный тест, который показывает, можно ли пациенту ходить — частота пульса при переходе в вертикальное положение не должна повышаться более чем на десять процентов, плюс, не должно быть значительных колебаний АД", — сказал медик.Приступая к легкой гимнастике, важно обращать внимание на малейшие изменения в самочувствии. Превозмогать боль и усталость, учитывая ослабленное состояние организма после болезни, нельзя. То же самое касается и бега — если человек в состоянии бежать, то такой вид активности допускается, но если появляются неприятные ощущения, то лучше отложить тренировку.