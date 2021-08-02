Красная полоска на коже – признак смертельного заболевания

Кожа – самый большой орган, и она может многое рассказать о состоянии здоровья. Большинство воспринимают высыпания как само собой разумеющееся или незначительную реакцию организма. Однако есть сыпь, которая сигнализирует об опасном для жизни состоянии. При ее появлении нужно срочно обратиться к врачу.

По мнению медицинских экспертов, красная линия или полоска на коже, увеличивающаяся в длину, является серьезным симптомом, который может указывать на сепсис.

«Сепсис – наиболее серьезная форма какой-либо инфекции», - рассказывает доктор Франк Эспер. «Сепсис говорит о том, что инфекция распространяется стремительно. Если не оказать человеку необходимую помощь, может наступить отказ органов и смерть».

Специалисты клиники Мэйо добавляют, что, хотя большинство людей можно вылечить от сепсиса, уровень смертности достигает 40 процентов, если довести человека до состояния септического шока.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь