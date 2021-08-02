Красная полоска на коже – признак смертельного заболевания

Кожа – самый большой орган, и она может многое рассказать о состоянии здоровья. Большинство воспринимают высыпания как само собой разумеющееся или незначительную реакцию организма. Однако есть сыпь, которая сигнализирует об опасном для жизни состоянии. При ее появлении нужно срочно обратиться к врачу.По мнению медицинских экспертов, красная линия или полоска на коже, увеличивающаяся в длину, является серьезным симптомом, который может указывать на сепсис.«Сепсис – наиболее серьезная форма какой-либо инфекции», - рассказывает доктор Франк Эспер. «Сепсис говорит о том, что инфекция распространяется стремительно. Если не оказать человеку необходимую помощь, может наступить отказ органов и смерть».Специалисты клиники Мэйо добавляют, что, хотя большинство людей можно вылечить от сепсиса, уровень смертности достигает 40 процентов, если довести человека до состояния септического шока.