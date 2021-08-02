COVID-19 чаще доводит до миокардита мужчин

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Предварительное обсервационное исследование, проведенное учеными из США, показало, что уровень заболеваемости миокардитом из-за COVID-19 значительно выше среди мужчин.В текущем исследовании ученые оценили распространенность миокардита у молодежи с COVID-19 в возрасте до 20 лет. В исследовании приняли участие мальчики и девочки с подтвержденным диагнозом COVID-19, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний.В частности, были рассмотрены три возрастные группы, в которые вошли люди в возрасте от 12 до 17 лет, от 12 до 15 лет и от 16 до 19 лет. Для анализа учитывалась частота миокардита, возникшего в течение 90 дней после постановки диагноза COVID-19.В возрастной группе 12-17 лет миокардит был диагностирован примерно у 0,09% мальчиков с COVID-19. Это соответствует 876 случаям миокардита на миллион пациентов с COVID-19 мужского пола. После поправки частота случаев миокардита была оценена в 450 случаев на миллион пациентов. Аналогичным образом, для двух других групп 12-15 и 16-19 лет скорректированные случаи миокардита на миллион пациентов были оценены как 601 и 561, соответственно.У пациентов женского пола с COVID-19, принадлежащих к возрастным группам 12-17 лет, 12-15 лет и 16-19 лет, скорректированные показатели миокардита на миллион пациентов были оценены как 213, 235 и 708 соответственно. Из всех выявленных случаев миокардита около 40% проявились в течение пяти дней, а 60% - в течение 19-82 дней после постановки диагноза COVID-19.