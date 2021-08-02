Названы углеводы, провоцирующие появление лишнего веса

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Какие углеводы лучше выбирать.Многие людей, когда начинают худеть, то исключают все углеводы из своего рациона. Однако это не правильно.Об этом рассказала диетолог и терапевт Светлана Поворознюк. Она напомнила, что простые углеводы провоцируют набор веса.Это сладости, печенья, конфеты, белый хлеб и сладкие газированные напитки. Врач отметила, что последнее – это сахар в чистом виде.Когда человек пьет сладкую газированную воду, то большое количество глюкозы и фруктозы сразу попадают в наш организм, вызывает скачки инсулина, растет вес и уровень мочевой кислоты. Сейчас сладкие газированные напитки и фруктовые соки – это лидер в наборе веса, особенно у мужчин и детей,– отметила Светлана Поворознюк.Поэтому врач посоветовал включить в рацион сложные углеводы.«Это цельнозерновые крупы, овощи различные, ягоды, фрукты. В умеренных количествах можно употреблять сухофрукты. Также 25 граммов черного шоколада с более 80% какао в составе», – добавила врач.