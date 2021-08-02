Избавление от древней болезни: ученые начали тестирование вакцины против чумы

Оксфордский университет сообщил о начале 1 фазы испытаний новой вакцины против очень старого врага человечества – чумы, до сих пор продолжающей поражать людей. При этом отмечается, что в основу была положена та же технология, которая сейчас помогает человечеству бороться с COVID.Хотя чума печально известна своими историческими вспышками, такими как Черная смерть, которая быстро убила около половины населения Европы в 1300-х годах, она все еще разрушает некоторые части Африки, а иногда также Азии и Америки.Вызываемая бактериями Yersinia pestis , чума может передаваться от животных человеку через блох, а затем распространяется при контакте или через загрязненные биологические жидкости. Без лечения это ужасное заболевание очень быстро приводит к летальному исходу. Начинается, как правило, с симптомов, схожих с симптомами гриппа - лихорадки , озноба, болей и усталости - и в наиболее распространенной форме прогрессирует до воспаленных и болезненных лимфатических узлов, которые называются бубонами. Отсюда и появился термин «бубонная чума».И хотя эта болезнь уже не принимает такие масштабные формы, как было когда-то, все же нельзя не отметить, что с 1990-х годов число случаев чумы увеличилось в 25 странах.Самый эффективный способ лечения чумы - это использование антибиотиков, поэтому критически важна быстрая диагностика, особенно при легочной форме. К сожалению, это не всегда возможно, поскольку зачастую районы, где происходят вспышки, находятся в очень удаленных местах. Зато в таких областях эффективная вакцина может быть чрезвычайно успешной в качестве стратегии профилактики для борьбы с болезнью.Oxford Vaccine Group разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса), который не может размножаться у людей. Вирус будет использоваться для доставки генного кода белка Y. pestis, который необходим для его способности инфицировать нас, чтобы научить нашу иммунную систему распознавать его как захватчика.Пока вакцина против чумы была протестирована только на лабораторных животных, но полученные результаты уже названы весьма многообещающими. Теперь ученые переходят к стадии тестирования на добровольцах и, возможно, уже скоро сообщат о впечатляющих результатах.