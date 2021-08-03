Медики предупредили, что пить слишком много воды опасно для организма
Избыток жидкости не менее опасен, чем недостаток.
Для слаженной работы организма нужно контролировать свой водный баланс, чтобы не было обезвоживания. Однако все должно быть в меру, чрезмерное потребление воды может нанести организму вред.
Оказалось, что при поступлении в организм избыточного количества жидкости почки просто не успевают ее перерабатывать. В результате может возникнуть водное отравление. Жидкость скапливается в клетках, и они увеличиваются в размерах. Это могут пережить все внутренние органы, кроме мозга, который располагается в ограниченном пространстве. При возникновении водянки могут нарушиться циркуляция крови, дыхание и другие жизненно важные функции.
Кроме этого, пациент начинает жаловаться на приступы головной боли, тошноту, рассеянность внимания, а в некоторых случаях возможны судороги.
Исследователь Матс Рундгрен отметил, что чаще всего от гипергидратации (водного отравления) страдают спортсмены, а также пациенты с диабетом и биполярным расстройством. Конечно, не существует единого стандарта суточного потребления воды, ведь каждый организм индивидуален. Но диетологи рекомендуют в день выпивать 1,5 л жидкости, включая чай, кофе и другие напитки.
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