Неврологи доказали опасность нехватки сна
Ученые из Пенсильвании выяснили, что нарушение сна напрямую связано с риском когнитивных нарушений.
Специалисты Медколледжа Университета Пенсильвании доказали, что недосыпание может привести к развитию слабоумия и деменции. Они провели исследования людей страдающих бессонницей. В среднем испытуемые спали не более шести часов в день. Кроме того, в учет принимали и лиц, страдающих частыми пробуждениями и неглубоким сном.
В следствие лабораторных исследований стало известно, что у людей с устойчивыми нарушениями сна риск развития когнитивных нарушений увеличивается в двое.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий