Неврологи доказали опасность нехватки сна.Ученые из Пенсильвании выяснили, что нарушение сна напрямую связано с риском когнитивных нарушений.Специалисты Медколледжа Университета Пенсильвании доказали, что недосыпание может привести к развитию слабоумия и деменции. Они провели исследования людей страдающих бессонницей. В среднем испытуемые спали не более шести часов в день. Кроме того, в учет принимали и лиц, страдающих частыми пробуждениями и неглубоким сном.В следствие лабораторных исследований стало известно, что у людей с устойчивыми нарушениями сна риск развития когнитивных нарушений увеличивается в двое.