Можно ли каждый день есть шоколад и сохранять здоровье

Мало найдется людей, которые бы не любили шоколад и не употребляли это лакомство. Но многие ощущают чувство вины, поскольку им кажется, что шоколад - это пища, вредная для здоровья.Эксперты в области диетологии из Великобритании опубликовали в издании The Nutrition Couch статью, в которой объяснили, что нет ничего плохого в ежедневном употреблении небольшого количества шоколада. Но важно есть это лакомство правильно. А для этого необходимо настроиться на собственный голод и помнить о том, что два-три кусочка шоколада по вкусу дают такие же ощущения, как и 10 кусочков. Более того, иногда даже более сильные ощущения.Если вы только что поужинали и вам хочется съесть немного шоколада, то это означает, что у вас нет голода. Необходимо помнить, что удовлетворение, получаемое от потребления шоколада, является максимальным, когда мы съедаем самые первые дольки. Ими и следует ограничиваться. А вот поедать шоколад неосознанно, не получая истинного наслаждения и сидя перед телевизором - это довольно опасно. И не только для талии.Главное в употреблении шоколада - научиться есть меньше, но извлекать из этого максимум удовольствия. Полностью запрещать себе употребление шоколада не следует, поскольку в нашей жизни не так много радостей, которые мы можем себе доставить. Шоколад - это радость, доступная почти всем. Умеренность играет основную роль в том, сможем ли мы включить в свой ежедневный здоровый рацион шоколад.