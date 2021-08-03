После COVID-19 значительно повышается риск сердечного приступа и инсульта

В первые недели после перенесенной коронавирусной инфекции значительно повышается вероятность развития таких потенциально смертельных сердечно-сосудистых недугов, как инсульт и инфаркт.Ученые сравнили частоту острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у пациентов с COVID-19 и людей из контрольной группы, которые не были инфицированы коронавирусом. Выяснилось, что COVID-19 повышает риск инфаркта и инсульта примерно в 3 раза, и такая зависимость сохраняется с учетом самых разных факторов (пол, возраст, социально-экономические различия).В научной работе, о которой идет речь, приняли участие почти 87 тысяч человек, то есть, это самое масштабное исследование по теме. Ранее журнал The Lancet писал о результатах обсервационного исследования, в котором поучаствовали пациенты трехсот британских клиник — согласно статье, самые распространенные осложнения после перенесенного COVID-19 — проблемы с почками (25% случаев), респираторные болезни (18%) и системные недуги (16%). У 12% переболевших развиваются сердечно-сосудистые проблемы, у 4% — неврологические, и у менее чем 1% появляются печеночные и желудочно-кишечные проблемы.