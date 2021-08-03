Психолог Ксения Аверс назвала факторы, мешающие вести здоровый образ жизни

Какие факторы обычно мешают двигаться в сторону здорового образа жизни? Вкратце на этот вопрос ответила психолог Ксения Аверс.Аверс подчеркнула, что многие люди не могут вести здоровый образ жизни из-за окружения. Сложно по-настоящему заинтересоваться здоровым питанием и тренировками, когда тебя постоянно зовут на чай со сладостями — сказала психолог, отметив, что срывы — часть сложного пути, поэтому не стоит слишком сильно бояться их."Обычно людям очень трудно формировать здоровые привычки, поэтому приходится буквально ломать себя и заставлять. Но со временем станет легче, в том числе и по физиологическим причинам. За тридцать дней ваши вкусовые рецепторы очистятся и вы сможете легче переносить отказ от нездоровой еды. Новые пищевые привычки сформируются уже через пару месяцев", — сказала психолог.Эксперт добавила, что изменить свою жизнь мгновенно не выйдет. Организм должен адаптироваться к изменениям, поэтому отказ от старых привычек должен быть плавным, чтобы не провоцировать лишний физиологический стресс. "Люди заблуждаются, когда думают, что ЗОЖ — это скучно. Можете составить себе список действий из 10 пунктов, которые точно принесут радость и удовольствие. Танцы, встречи с друзьями, что угодно", — пояснила Аверс.