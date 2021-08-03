Ученые назвали болезни, которые вызывает загрязненный воздух

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Хронический синусит — частая проблема при синусите.Ученые подтвердили, что долгосрочное влияние загрязненного воздуха влияет на риск развития хронического синусита у людей, не страдающих аллергией.Выводы ученых из Университета Джонса Хопкинса (США) представлены в статье для American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.Так, ученые заявили, что на развитие хронической формы этого заболевания влияет и долгосрочное влияние крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.Участниками исследования стали 6102 взрослых пациентов, 2034 из которых страдали хроническим риносинусит (но не на аллергию). Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 — мелких твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра, примерно в 30 раз тоншших человеческого волоса.Они состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов и связаны с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, рака и хронической обструктивной болезни легких, неврологических расстройств, а также со снижением когнитивных способностей и преждевременной смертью.Источниками загрязнения выступают транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или грунта, производства, сельское хозяйство, сжигания твердых видов топлива и так далее.В результате ученые выяснили, что участники, которые давно живут в районах с высокими концентрациями такого мелкого «пыли», с большей вероятностью сталкивались с хроническим синуситом.Например, воздействие в течение пяти лет означал повышен в полтора раза риск развития этой болезни и в пять раз — тяжелой пансинусит, когда во всех четырех группах придаточных пазух носа скапливаются гной и слизь.