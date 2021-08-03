Названа противовоспалительная диета, помогающая очистить организм

Оздоровиться можно с помощью этой диеты.Ученые уже выяснили, что наша красота, здоровье и даже продолжительность жизни зависят от микрофлоры кишечника. Поддерживать ее здоровой — наша основная задача. Но в нашем организме протекает множество воспалительных процессов, которые сопровождают нас на протяжении жизни и влияют на самочувствие, а мы о них даже не подозреваем. Дело в том, что не все они сопровождаются сыпью, покраснениями или другими резкими изменениями состояния кожи. «Молчаливая» форма воспаления, возникающая в кишечнике, как правило, не сопровождается болезненными симптомами, однако она может серьезно повлиять на наше здоровье в целом.Об этом говорит нутрициолог Анна Ивашкевич.Если вы часто чувствуете вялость, сонливость 24/7, а в последнее время начали страдать простудами и живете с хроническими аутоиммунными заболеваниями, то стоит попробовать противовоспалительную диету. Это не система питания, которой нужно придерживаться несколько недель, а полная перезагрузка привычного рациона.Противовоспалительная диета — это протокол исключения и повторного введения в меню потенциально аллергенных продуктов. После исключения практически всех возможных аллергенов вы вводите каждый продукт по одному каждые три дня, чтобы исключить негативную реакцию. В этом процессе важны поэтапность и внимательность к самочувствию: если вы начнете есть все подряд, пока у вас все еще есть симптомы, вы не сможете определить, что именно вызывает реакцию.Если вы замечаете нежелательные симптомы при повторном введении определенных продуктов, избегайте их. И подождите, пока симптомы утихнут, прежде чем снова расширять рацион. Симптомы могут варьироваться и могут включать расстройство пищеварения, изменения настроения, усталость, боль, проблемы со сном, сонливость, кожную сыпь или проблемы с дыханием.Как провести протокол противовоспалительного питания? Плавно и постепенно вводим основные правила по питанию и режиму дня.3-4 дня держимся на курином или рыбном бульоне из кафе или ресторанов или готовим домашний. Пить его надо 3-5 раз в день, можно сочетать с небольшой порцией мяса или рыбы.2 стадия длится 14 дней.Продукты, которых следует избегать совсем:Сахар, подсластители, мед, сладкие напитки и соки, заменители сахара, кроме стевии;Глютен; Зерновые; Молочные продукты; Яйца; Морепродукты; Соя; Алкоголь; Пасленовые (помидоры, картофель); Консервированные продукты, обработанные пищевые продукты; Продукты с высоким гликемическим индексом; Все сухофрукты; Морковь; Свекла.Можно добавить в рацион:Яйца перепелиные; Мясо; Субпродукты; Палтус; Тунец; Морепродукты; Лосось; Зеленые овощи; Зелень (руккола, кресс-салат, айсберг, укроп, шпинат); Крестоцветные (брокколи, брюссельская капуста, и др.); Оливковое масло; Кокос; Лимон; Клюкву, бруснику, облепиху, красную смородину, лайм.Можно вводить мясо кролика, козьи или овечьи молочные продукты. Фрукты — по одному в день, наблюдая, нет ли реакции. Чай черный.4 стадия — более 2 месяцев. Добавляем в рацион оставшиеся продукты и смотрим на реакцию организма. Если после повторного введения есть какая-либо негативная реакция — минимизируем данный продукт в рационе.Основные правила питания:Есть строго не более трех раз в день, без перекусов. После перехода от бульона к более плотному меню график питания можно выстраивать по схеме 16/8. То есть 16 часов голода и 8 часов — окно для еды, в которое входят три основных приема пищи.Есть медленно. Научиться этому можно, в частности, если есть «нерабочей» рукой: левой для правшей, правой для левшей. Это помогает тренировать нейроны плюс замедляет процессы поглощения пищи.Выбирать продукты, которые насыщают надолго.Включать овощи в каждый прием пищи.Последний прием пищи планировать за 2-3 часа до сна.А вот примерный вариант рациона после нескольких дней бульона:На завтрак — яичница из перепелиных яиц с зеленой овощной нарезкой. Или запеченный лосось в пергаменте с авокадо.На обед — котлеты из говядины с пюре из брокколи со специями. Или стейк палтуса с цветной капустой.На ужин — стейк из говядины с овощным салатом. Или треска с клюквенным соусом и смесью брокколи и брюссельской капусты.