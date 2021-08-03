Жир в области талии может быть предвестником ранней смерти
Так, по результатам почти сотни исследований эксперты определили, что локализация избытка жировых отложение в области брюшной полости связана с риском преждевременной смерти.
В ходе изучения данного вопроса были проанализированы данные о состоянии здоровья почти трех миллионов человек в возрасте от 3 до 24 лет. Исследователи анализировали обхват талии, бедер, а также их соотношения с общими жировыми запасами в теле конкретного испытуемого.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что каждые 10 см прибавки в талии увеличивают риск преждевременной смерти на 11%. В случаях жировых отложений вдругих частях тела, такой зависимости не наблюдалось.
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