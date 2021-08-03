ТОП-7 продуктов, которые помогут пережить жару

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Не забывайте также пить больше воды.Чтобы легче перенести жару, следует избегать обезвоживания, не выходить на улицу в самую горячую пору дня, высыпаться, а также адаптировать к высоким температурам свой рацион.В частности, стоит воздержаться от употребления сладких продуктов и напитков и в то же время добавить в меню пищу, способствующую восстановлению энергии.ОгурецОгурец на 97% состоит из воды и при этом содержит большое количество витаминов C, E и клетчатки, отмечает диетолог Фатима Бранко. Летом она рекомендует готовить салат из этого овоща.ПомидорДиетолог рекомендует использовать сезонные помидоры и сочетать их с другими овощами. Такие блюда низкокалорийны, но содержат большое количество воды и витаминов.СвеклаСвекла обладает увлажняющим и сосудорасширяющим свойствами, являясь идеальным продуктом для людей, страдающих от проблем с кровообращением. Она содержит оксид азота – вещество, оказывающее защитное действие на артерии, объясняет диетолог Сусана Леон.БобовыеЛето – оптимальное время года для регулярного употребления бобовых. Особенно это актуально для тех, кто летом потребляет меньше животного белка, говорит Фатима Бранко.ЯйцоЯйца «дают организму идеальный белок, задающий стандарт, по которому оценивается белок из других продуктов», отмечает Бранко. При этом летом она не рекомендует употреблять сырые яйца и в составе соусов.АвокадоПолезные жиры содержатся в оливковом масле первого отжима, орехах, жирной рыбе, авокадо. Именно последний рекомендуется употреблять летом, в сезон его плодоношения.ОвсянкаОвсянка – хороший способ получить энергию с низким гликемическим индексом. Она содержит белки, клетчатку, железо, магний, цинк, фосфор и калий и полезна низким количеством в ней соли и сахара. Испанский фонд питания рекомендует употреблять овсяные хлопья на завтрак, в запеченном виде, сырыми или в коктейле, готовить блины и батончики.