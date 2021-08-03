Определена идеальная длительность тренировки для похудения

Считается, что для результативного похудения требуются продолжительные физические тренировки, однако ученые доказали, что это не так.Ученые разделили добровольцев на три группы и предоставили им программу упражнений, рассчитанную на восемь недель. Участники первой группы выполняли набор упражнений один раз, члены второй группы — три раза, а люди из третьей группы производили пять подходов. Тренировки, соответственно, длились 13, 40 и 70 минут.Анализ результатов опыта показал, что члены первой группы, которые тратили на упражнения меньше всего времени, извлекали из них такую же пользу для здоровья, как те испытуемые, которые делали больше подходов. Более продолжительные тренировки, при этом, способствовали более интенсивному росту мышечной массы."Если вы хотите увеличить мышцы, то вам, безусловно, необходимо заниматься более продолжительное время. Но для тех, кому требуется подтянуть фигуру и сбросить лишнее, отлично подойдут и короткие тренировки. Надеемся, что наше открытие станет источником мотивации для многих людей, желающих привести свое тело в порядок", — говорят авторы исследования.