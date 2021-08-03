Просмотр спортивных соревнований защищает пожилых от депрессии

Исследование показало, что если пожилые люди активно просматривают спортивные соревнования, от этого у них снижается риск депрессии. Данный вывод сделали японские ученые, и он звучит как раз в разгар Токийской олимпиады.Исследователи из Университета Цукуба в Японии провели наблюдение, которое оценило влияние просмотра спортивных состязаний на здоровье людей разного возраста. Оказалось, что спортивные трансляции уверенно снижают риск депрессий у пожилых, при этом не имеет никакого значения, занимались ли эти люди сами в прошлом какими-либо физическими нагрузками. Чем чаще пожилой человек смотрит спортивные трансляции, тем прочнее он защищен от депрессии.В 2019 году исследователи разослали анкеты гражданам от 65 лет и старше, проживающим в 60 городах, поселках и других населенных пунктах по всей Японии. В целом, было проанализированы ответы от более 21 000 человек. Всех опрашивали, смотрят ли они профессиональные виды спорта, включая матчи японского чемпионата по бейсболу. Этот вид спорта очень популярен в Стране восходящего солнца.Также исследователи тщательно оценивали уровень депрессивности участников опроса с помощью набора из 15 вопросов, который разработан как раз для проверки психического здоровья пожилых людей. За счет этих вопросов можно было узнать, довольны ли они своей повседневной жизнью, испытывают ли периоды отчаяния и тому подобное. По сравнению с теми, кто спорт не смотрел, у любителей спортивных состязаний вероятность развития симптомов депрессии была в 0,7 раза ниже.