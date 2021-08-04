По старческому слабоумию ударят старыми лекарствами

Учёные из Великобритании и Финляндии обнаружили сразу 15 белков, отвечающих за начало старческого слабоумия. Причём они появляются еще за 20 лет до возникновения первых симптомов.Исследователи из Университета Хельсинки вместе с коллегами из Университетского колледжа Лондона проанализировали организм сотен пациентов, как столкнувшихся со старческим слабоумием, так и оставшихся не затронутыми этим неизлечимым недугом. В ходе данного анализа было выявлено 15 биомаркеров, отвечающих за позднее начало старческого слабоумия. Речь о белках, которые влияют на развитие целого ряда патологических процессов.Так, эти белки нарушают гематоэнцефалический барьер, который не даёт вместе с кровью заноситься в мозг разного рода токсинам и другим вредным веществам, негативно влияющим на иммунную систему. Белки отвечают за патологию сосудов и даже резистентность к инсулину. На сегодняшний момент у человечества есть уже созданные для других целей лекарства, с помощью которых можно изменить 6 белков из 15. А это значит, что теоретически по старческому слабоумию можно нанести удар уже имеющимися препаратами.Дальнейшие клинические исследования покажут, насколько человечество обладает способностью лечить или хотя бы замедлять старческое слабоумие с помощью тех препаратов, которые уже есть. Это особо ценно, поскольку эти лекарства не нуждаются в долгих испытаниях, из безопасность проверена, и начинать их применять можно быстро.