Как позаботиться о сердце и сосудах при перепадах погоды

Перепады температуры и атмосферного давления могут негативно сказаться на состоянии сердца и сосудов. Мы решили напомнить о том, как снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и минимизировать риск развития сердечного приступа.По прогнозам синоптиков, август может принести нам не самые благоприятные погодные условия. В некоторых регионах ожидаются «качели», когда температура будет то повышаться выше 30 градусов, то понижаться ниже 24. Вероятны ливни, ветры, грозы, штормы. В такую погоду даже у молодых и здоровых людей могут появиться симптомы, говорящие о повышенной нагрузке на сердце: одышка, тахикардия, чувство сдавленности в груди и ощущения нехватки кислорода. А те, кто страдает артериальной гипертензией, стенокардией, ишемической болезнью сердца рискуют получить приступ.Как колебания температуры, атмосферного давления влияют на сосудыКогда меняются погодные условия: атмосферное давление, температура, усиливается ветер, то для организма это большой стресс и поэтому надпочечники выделяют гормоны адреналин и кортизол, возникают спазмы сосудов различной локализации: головы, конечностей, органов. Повышается артериальное давление, учащается пульс и такой скачок может привести к нарушению кровотока. А уже это, в свою очередь, может спровоцировать разрыв сосуда. Поэтому увеличивается риск инсультов и инфарктов, обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно велик риск в первые дни, когда погода изменяется и температура, атмосферное давление резко понижается или повышается. Поэтому всем, кто имеет склонность к сердечно сосудистым заболеванием и уже диагностированные болезни сердца очень важно следить за краткосрочным прогнозом погоды на ближайшую неделю.О болезнях сердца и сосудов лучше знатьКак ни странно, в такой ситуации, те кто уже знают о наличии проблем с сердцем и сосудами находятся в более выигрышной ситуации, чем люди, которые не подозревают о том, что подвергаются риску. Первые могут следить за давлением, принимать уже назначенные медикаменты (кстати, отменять препараты, назначенные кардиологом это значит отказываться от продления жизни, не делайте этого), а вторые могут или не почувствовать, или не распознать, не обратить внимание на тревожные симптомы. У некоторых людей не развивается болевой синдром, самочувствие не меняется даже когда артериальное давление становится высоким. Такие люди могут продолжать заниматься спортом, тяжелой физической работой и «вдруг» случается сердечно-сосудистая катастрофа.Какие симптомы нельзя оставлять без вниманияЕсли погодные условия резко поменялись или вы сменили регион, например уехали в отпуск на море, если на улице жарко, влажно, холодно, ветрено – некомфортно, то нужно обращать внимание даже на намеки, на следующие симптомы:Головная боль, особенно если болит как-то по-новомуЧувство тяжести в головеШум в ушахНарушение четкости зренияСпазмыУчащенное сердцебиение (тахикардия)ОдышкаОщущение нехватки кислородаТяжесть в груди, дискомфорт в области сердцаЖжение и/или боли в груди, за грудинойГоловокружение, обморокиПотливостьПовышенная утомляемость, слабостьБеспокойный сонТошнота и рвотаТревожное состояние, волнениеВсе эти признаки могут говорить о нарушениях артериального давления. Отслеживайте такие моменты, запоминайте, если вы почувствовали себя плохо во время грозы, ливня, при перепадах температур и атмосферного давления, во время магнитных бурь. Наблюдайте за собой и будьте готовы обратиться к врачу, вызвать скорую и поехать в больницу. Не старайтесь перетерпеть. Обычная, казалось бы, головная боль может быть признаком инсульта, кровоизлияния, гипертонического криза.Купание, солнечные ванны и обезвоживаниеДаже если вас ничего не беспокоит, никогда не было проблем ни с давлением, ни с сосудами, ни с сердцем, все равно будьте осторожны на отдыхе. Вы нагружаете сердце и сосуды, когда:Находитесь на открытом солнце. Чрезмерная солнечная инсоляция, длительный загар – это стресс. Загорайте под тентом, на открытом солнце старайтесь находиться как можно меньше и защищайте тело и голову от прямых солнечных лучей. Напомним, что загорать можно до 11:00 часов утра и после 16:00. В южных регионах солнце может становиться агрессивным уже к 9 часам утра и оставаться жестким до 6 вечера.Прохладная, холодная вода может вызвать спазмы сосудов. Особенно опасно создавать контраст температур, когда разгоряченный человек идет купаться. Так можно спровоцировать инфаркт. Помните об этом, когда захотите искупаться в горной реке, водопаде, а также в купели сауны или после бани. По этой же причине не стоит обливаться в жару холодной водой.Мало пьете воды. Или пьете холодную воду. Вода должна быть чуть теплой, иначе она не утолит жажду и не устранит обезвоживание и выведется из организма очень быстро. Пейте на отдыхе больше воды чем привыкли. Если у вас есть кардиологические проблемы, то посоветуйтесь с врачом о том сколько воды вам можно пить в жару. Учитывайте, что прием некоторых медикаментов может притупить жажду, люди пожилого возраста также могут перестать вовремя чувствовать, когда нужно попить. Здоровый молодой человек может пить до 3 трех более литров чистой воды в жару.Резкое изменение образа жизниВы собрались в отпуск и хотите получить от него максимум пользы. Поэтому решили в корне поменять свои привычки. Знакомо? Ситуация, когда люди решившие вести здоровый образ жизни сразу дают на сердце большие нагрузки хорошо знакома и кардиологам.Физическая активность, занятия спортом, путешествия, походы, экскурсии – все это прекрасно, но нагрузки должны увеличиваться постепенно. Резкое увеличение нагрузок опасно для сердца. Старайтесь трезво оценить свои возможности, когда выбираете экскурсии, планируете пробежку и так далее. Иначе ЗОЖ может закончиться госпитализацией.Работа на даче и в огородеБорьба за урожай не должна отнимать у вас здоровье. Помните об этом, когда:Пропалываете грядки.Собираете урожай с грядокПоза головой вниз опасна, нарушает отток крови и провоцирует резкий подъем давления.Работаете в теплице, парнике. Высокая влажность, недостаток кислорода – дополнительные факторы риска.В изменчивую и/или жаркую погоду сократите, а лучше отмените все садово-огородные работы. Особенно, если у вас есть заболевания сердца и сосудов. В остальные дни соблюдайте режим труда и отдыха: 40 минут работаете, 15-20 минут – отдыхаете, меняете статичную позу, делаете легкую разминку. Если вы почувствовали себя плохо, появилась слабость, головокружение или дискомфорт в области грудины сразу же прекратите работу.Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, то в вашей дачной аптечке в обязательном порядке должны находиться медикаменты, назначенные лечащим врачом, в том числе для снижения давления. В аптечке у всех должны быть валидол, валокордин и нитроглицерин. Валидол и нитроглицерин сердечники должны постоянно носить при себе.Что нужно делать, если стало плохоЕсли вы впервые чувствуете скачки давления, головную боль не пытайтесь игнорировать или заглушить симптомы. Ни в коем случае не принимайте алкоголь. Не пейте обезболивающие и другие таблетки сразу (повторяем, речь идет о том, что все происходит впервые). Вы снимете боль и, возможно другие симптомы, но сосуды будут продолжать страдать. Алгоритм действий для всех, независимо первый ли это случай или человек имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания:Как только вы почувствовали себя не хорошо перестаньте заниматься физической работой, спортом, активным отдыхомНужно принять горизонтальное положение или сестьПостараться успокоитьсяИзмерить пульс и давлениеЕсли пуль с давление повышены, то возможен надрыв или разрыв сосудов, тромбоз.Если сердечно-сосудистые заболевания уже диагностированы, человек знает об их наличии, то если не стало легче через 2 минуты, то нужно принять нитроглицерин. Если еще через 2 минуты не становится легче можно принять повторную дозу и так до 3 раз. Не стало легче – вызывайте скорую или немедленно отправляйтесь в больницу на такси, попросите вас отвезти.Если человек не имел раньше проблем с сердцем и сосудами, то нужно оставаться в покое, если за 5 минут вам не стало легче, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью.Если вы знаете, что у вас есть риск развития гипертонического криза принимайте таблетки только после измерения давления. Всегда имейте с собой тонометр. Если головная боль возникла не по причине высокого давления, а из-за переутомления, голода, стресса, то прием лекарств, понижающих давление, вызовет резкую гипотензию, что тоже опасно.