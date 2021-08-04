Йодом, зеленкой или антибиотиком? Как лечить ссадины в домашних условиях

Вечно содранные локти и коленки — это одна из примет счастливого детства и летних каникул. В большинстве случаев ссадины не представляют угрозы для жизни и здоровья, но очень важно их правильно обработать и обеспечить условия для заживления, чтобы избежать попадания и размножения инфекции.Ссадины — это механическое повреждение наружного слоя эпидермиса, которые характеризуются множественными мелкими и крупными царапинами, из которых проступают капельки лимфы или крови. Чаще всего ссадины образуются из-за падения на твердую или шероховатую поверхность, и преимущественно на локтях или коленках. Падение с велосипеда или во время игры в футбол или просто бега — чаще всего этим «грешат» дети и подростки, хотя летом ссадину может получить и взрослый человек. Летом мы носим легкую открытую одежду, которая не защитит кожу от повреждений.Чаще всего ссадины заживают без какого-либо серьезного вмешательства, однако следует позаботиться о том, чтобы не было нагноений и предотвратить возможное размножение бактерий в открытых ранках.Первая помощь в домашних условияхВот что рекомендуют врачи в том случае, если кто-то из ваших близких пришел домой с ссадиной на коленке:Прежде чем обработать свою или чужую ссадину, обязательно тщательно вымойте руки с мылом. По возможности обработайте антисептиком. Это необходимо, чтобы избежать попадания инфекции в рану.Осторожно промойте поврежденный участок кожи под теплой проточной водой. Постарайтесь удалить грязь и другие частицы, но не трите ссадину, чтобы не повредить кожу еще больше.Нанесите на ссадину тонкий слой вазелина или мази с антибиотиком, например, бетадин. Это поможет предотвратить попадание и размножение инфекций. Но если из-за этих средств появилась сыпь или покраснение, лучше отказаться от еих использования.Лучше не использовать йод или зеленку. В крайнем случае - только для обработки очень легких и поверхностных ссадин. Эти могут вызвать ожог кожи, что лишь усугубит болевые ощущения пострадавшего.Наложите чистую повязку, например, кусок марли. Это необходимо для того, чтобы место ссадины оставалось чистым и не было дополнительных повреждений.Меняйте повязку минимум раз в день. Также необходимо ее менять всякий раз при намокании и загрязнении поврежденного участка. Это нужно делать осторожно по направлению роста волос, замедляясь, если повязка прилипла к образовавшимся корочкам (струпьям). Если снять не получается, нужно приготовить слабый солевой раствор: 1/3 чайной ложки соли на литр воды. Смочите рану в повязке на несколько минут и попробуйте снять снова.Ни в коем случае не отрывайте корочки. Они образуются из свернувшейся крови и отмерших частиц кожи для защиты пораженного участка от инфекции. Постепенно они отслоятся сами.Когда надо бить тревогу?Заживление ссадины начинается практически сразу, и этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Длительность восстановления может увеличиваться в связи с несколькими факторами:общий характер повреждения: чем больше и глубже ссадина, тем дольше она заживает;общее состояние здоровья человека;возраст — чем старше человек, тем дольше времени занимает восстановление;наличие сосудистых заболеваний;курение.Вам следует как можно скорее обратиться к врачу, если появились симптомы распространения инфекции:нет никаких признаков заживления даже спустя несколько дней;усилилась боль в месте повреждения;ссадина и кожный покров вокруг нее остается теплым, опухшим или красным;повышается температура;появилось нагноение или другие выделения.В этом случае пострадавшему может потребоваться более серьезное лечение, включая курс антибиотиков. Не откладывайте визит к специалисту.