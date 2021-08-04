Названа идеальная температура в помещении для здорового сна

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В комнате не должно быть жарко.Комфортная обстановка важна для здорового сна. Идеально, если в спальне будет температура около 18,3 ° C, плюс-минус несколько градусов.Температура вашего тела снижается во время сна, и прохладная, но не холодная комната поможет вам заснуть и поддерживать сон всю ночь.Младенцам может понадобиться немного более высокая комнатная температура для сна, но вы не должны возвращать термометр больше, чем на несколько дополнительных градусов, чтобы их маленькие тела не перегревались.Существуют научные причины, по которым комнатная температура около 18,3 ° C является оптимальной для хорошего ночного сна. Это связано с регулированием внутренней температуры вашего тела.Внутренняя температура вашего тела изменяется в течение 24 часов. Это называется циркадный ритм. Ваше тело начинает излучать тепло примерно в то время, когда вы ложитесь спать, и продолжает остывать, пока не достигнет своей нижней точки ближе к рассвету, около 5:00 утра.Ваше тело охлаждается за счет расширения кровеносных сосудов в коже. Когда ночью у вас начинает падать температура, вы можете заметить, что ваши руки и ноги сначала нагреваются. Это потому, что ваше тело пропускает тепло через них, чтобы снизить внутреннюю температуру.Если температура в Вашей спальне слишком высокая или низкая, это может повлиять на снижение внутренней температуры вашего тела и привести к нарушению сна.Одно исследование, проведенное в 2012 году, показало, что температура в комнате, в которой вы спите, является одним из наиболее важных факторов в обеспечении качественного сна.Другое исследование изучило данные 765 тыс. респондентов и выявило, что большинство людей испытывают ненормальный режим сна в жаркие летние месяцы, когда может быть труднее поддерживать спальные помещения при оптимальной температуре. Это может повлиять на способность организма охлаждаться ночью.