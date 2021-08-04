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Красная гипертония — заболевание стареющего организма. В ее возникновении играют роль наследственность, семейная склонность к гипертонии, конституциональная ненормальная чувствительность сосудистой системы. Этот вид гипертонии нередко сочетается с другими конституциональными заболеваниями обмена веществ, как подагра, ожирение, диабет. Анатомической основой этой формы гипертонии являются характерные изменения в преартериолах: атрофия кругового мышечного слоя и гипертрофия эластического. В случаях перехода красной гипертонии в генуинную сморщенную почку в последней можно обнаружить особенно выраженную гипертрофию эластического слоя преартериол. «Эластоз этот не только исключает всякую активную способность к расширению, но и в значительной степени суживает просвет преартериол».Мы считали необходимым изложить здесь более или менее подробно воззрения Фольгарда на патогенез артериальной гипертонии, так как до последнего времени они являются по этому вопросу в клинической патологии наиболее принятыми. Однако, по признанию самого Фольгарда, его взгляд, «высказывавшийся прежде почти всеми», в настоящее время разделяется «только некоторыми авторами».Каковы же причины, побудившие многих прежних сторонников отказаться от почечной теории патогенеза артериальной гипертонии?Своим возникновением эта теория обязана, главным образом, учению Траубе о связи, существующей между заболеванием почки и гипертрофией сердца. Во Франции Видаль ввел понятие нефрита с гипертонией. Амбар в 1926 г. писал: «Все длительные (перманентные) гипертонии — почечного происхождения». Уверенность в правильности этого положения привела, в конце концов, к тому, что стали говорить о «нефрите без нефрита» (Амейль).