Красная гипертония
Мы считали необходимым изложить здесь более или менее подробно воззрения Фольгарда на патогенез артериальной гипертонии, так как до последнего времени они являются по этому вопросу в клинической патологии наиболее принятыми. Однако, по признанию самого Фольгарда, его взгляд, «высказывавшийся прежде почти всеми», в настоящее время разделяется «только некоторыми авторами».
Каковы же причины, побудившие многих прежних сторонников отказаться от почечной теории патогенеза артериальной гипертонии?
Своим возникновением эта теория обязана, главным образом, учению Траубе о связи, существующей между заболеванием почки и гипертрофией сердца. Во Франции Видаль ввел понятие нефрита с гипертонией. Амбар в 1926 г. писал: «Все длительные (перманентные) гипертонии — почечного происхождения». Уверенность в правильности этого положения привела, в конце концов, к тому, что стали говорить о «нефрите без нефрита» (Амейль).
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