Гид по вакцинам от коронавируса: какой препарат вам подходит

Все о противопоказаниях, побочных эффектах вакцин и о том, какие страны их признают.В Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Это значит, что прививку может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Какую вакцину колоть? Чтобы вам было легче ответить на этот вопрос, мы подготовили подробный гид по всем препаратам, которые сейчас можно уколоть либо которые уже зарегистрированы в Украине и могут в ближайшее время попасть в страну. А также вместе с экспертами ответили на самые популярные вопросы о вакцинации.Comirnaty/PfizerГде произведена: разработана немецкой компанией BioNTech и американской PfizerЕсть ли сертификат ВОЗ: естьВ каких странах признается: в 68, среди которых — США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Израиль и др.Как создали: это мРНК-вакцина. Для ее изготовления берут фрагмент генома вируса, который отвечает за образование спайк-белка. Именно с его помощью вирус прикрепляется к клетке. Затем переносят эту информацию на нашу матричную РНК, и она создает этот белок внутри нашего организма. И в ответ на это вырабатываются защитные антитела. Геном при этом процессе не меняется. "Фрагмент вируса не встраивается в него. Вакцина вводится в миоцит — клетки, которые составляют основу мышечной ткани. У этой клетки продолжительность жизни небольшая. Умирает миоцит — и прекращается синтез этого белка", — объясняет эпидемиолог Светлана Доан (эта информация на заметку тем, кто боится, что мРНК-вакцины влияют на наши ДНК и делают людей генно-модифицированными)Сколько доз необходимо делать: 2С каким интервалом: 21–28 дней. Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что, вероятнее всего, понадобится еще и третья доза в течение 12 месяцев после вакцинацииЭффективность: наш Минздрав называет цифру 95%. В компании Pfizer заявили, что анализ Министерства охраны здоровья Англии показал, что эффективность этой вакцины от штамма "Дельта" составляет 90%. В то же время исследование, проведенное "Медицинским журналом Новой Англии", говорит о том, что ее эффективность против индийского штамма составляет всего 88%. И это при введении двух доз. Одна доза дает защиту всего в 30%Противопоказания:гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины;тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;температура тела выше 38,5 °С;нарушения свертывания крови.Побочные эффекты:боль в суставах и мышцах;боль, покраснение в месте укола;головная боль;утомляемость;температура;тошнота;бессонница;увеличение лимфатических узлов.Нюансы: хранится при температуре -80 °С. Если условия хранения будут нарушены, препарат просто потеряет свою эффективность.ModernaГде произведена: разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеванийЕсть ли сертификат ВОЗ: естьВ каких странах признается: ЕС и СШАКак создали: это мРНК-вакцина, как и PfizerСколько доз необходимо делать: 2С каким интервалом: месяцЭффективность: от старых штаммов коронавируса эффективность составляет 94,1% — данные ВОЗ. Против штамма "Дельта" защита, по данным канадских ученых, — 72%Противопоказания:отмеченная ранее тяжелая аллергическая реакция после введения вакцины или на любой ингредиент этого препарата.Побочные эффекты:боль, болезненность в месте укола;увеличение лимфатических узлов в руке, куда делали инъекцию, отек, уплотнение, покраснение на месте укола;утомляемость;головная, мышечная боль;боль в суставах;озноб;тошнота и рвота;повышение температуры тела;затрудненное дыхание;отек лица и горла;учащенное сердцебиение;обильная сыпь по всему телу;головокружение;слабость.CoronaVac/SinOvac BiotechГде произведена: в Китае, компанией Sinоvac BiotechЕсть ли сертификат ВОЗ: естьСтраны, которые принимают украинцев после этой прививки: их 36. Среди них популярные для наших туристов — Албания, Армения, Египет, Грузия, Тунис, Турция, Доминикана. Список государств постоянно обновляется. Проверяйте обновления на сайте COVID19 Vaccine Tracker. После вакцинации CoronaVac должно пройти минимум 14 дней, чтобы турист мог посетить эти страныКак создали: это инактивированная вакцина, изготовленная по традиционной технологии. Когда накапливается живой вирус, потом он убивается, и в организм вводится уже инактивированный (убитый) вирусСколько доз необходимо делать: 2С каким интервалом: 2–4 неделиЭффективность: в нашем Минздраве отмечают, что эта вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных, защитила от тяжелого течения ковида и госпитализации 100% исследуемых. По отношению к индийскому штамму "Дельта" эффективность меньше. По словам представителя компании Sinovac Biotech Лю Пейчена, предварительные результаты, основанные на образцах крови тех, кто был вакцинирован этим препаратом, показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против "Дельты". По данным ВОЗ, эффективность этой вакцины по отношению к новым штаммам коронавируса составляет 49,6–50,7%Противопоказания:гиперчувствительность к одному из компонентов;тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;серьезные заболевания нервной системы (поперечный миелит, синдром Гийена – Барре, демиелинизация);температура тела выше 38,5 °С;беременность и кормление грудью;тяжелые хронические заболевания;инфекционные заболевания, в том числе подтвержденный ковид.По данным ВОЗ, в настоящее время имеются ограниченные сведения о безопасности вакцины для лиц в возрасте старше 60 лет (из-за небольшого числа участников клинических исследований).Побочные эффекты:лихорадка в течение нескольких дней после укола;покраснение в месте инъекции;кашель.Covishield/AstraZenecaГде произведена: Индия, Serum InstituteЕсть ли сертификат ВОЗ: естьВ каких странах признается: семь стран ЕС открыли въезд для привитых индийской вакциной. Вакцинированные CoviShield могут путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию. Эту вакцину признают такие популярные у украинцев страны, как Турция, Египет, Грузия.Как создали: ученые модифицировали версию обычного респираторного вируса, которым заражаются шимпанзе, и добавили часть генетического кода коронавирусаСколько доз необходимо делать: 2С каким интервалом: от 4 до 12 недельЭффективность: эффективность защиты против Covid-19, по данным ВОЗ, — около 63%. От штамма "Дельта" — 50%Противопоказания:повышенная чувствительность к действующему веществу вакцины;температура при сопутствующих заболеваниях;нарушение свертываемости крови*;ослабленный иммунитет*.* В этих случаях необходима дополнительная консультация с врачом, и он примет решение о целесообразности проведения вакцинации против ковидаПобочные эффекты:боль, покраснение, зуд, отек, синяки в месте инъекции;плохое самочувствие, усталость, озноб, тошнота;уплотнение в месте инъекции;лихорадка;рвота;симптомы, похожие на грипп: высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и озноб;чрезмерная потливость, кожный зуд или сыпь.Janssen**Зарегистрирована в Украине, но пока не завезенаГде произведена: компанией Johnson & Johnson, СШАЕсть ли сертификат ВОЗ: естьВ каких странах признается: одобрена профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией, а значит, признается в европейских странахКак создали: векторная вакцина, содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая белок коронавирусаСколько доз необходимо делать: 1С каким интервалом: —Эффективность: результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины указывают на то, что она уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой тяжести при новых штаммах всего на 66%.Противопоказания:повышенная чувствительность к действующему веществу вакцины;температура выше 38,5 °С.Побочные эффекты:повышение температуры, усталость, покраснение места инъекции;одышка,боль в груди;продолжительные боли в животе;частое образование кровоподтеков или мелких пятен крови под кожей за пределами места укола;g сгустки крови в кровеносных сосудах головного мозга, брюшной полости и ног.Главные вопросы о вакцинации от Covid-19Можно ли прививаться тем, кто уже переболел?На этот вопрос на странице Минздрава ответил Федор Лапий, иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики: "Да. Клинические исследования показали, что вакцинация людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, безопасна.Прививаться можно сразу после того, как человек перестает быть заразным".С тем, что переболевшим можно прививаться, согласна и Светлана Доан, врач-эпидемиолог, д. м. н., профессор кафедры общественного здоровья Киевского медуниверситета."Если человека вакцинируют при высоком уровне антител, это не повредит вакцинируемому. Если человека вакцинируют при низком уровне антител, то это "подстегнет" иммунитет, и вакцинируемый будет более защищен. Чем выше будут уровни антител, тем меньше шансов будет заболеть", — объясняет эксперт.Таким образом, вакцинация переболевшему не навредит. Вот только стоит ли прививаться тем, у кого высокий титр антител? "Если уровень антител будет высокий, вакцинацию можно не делать. А вот если он низкий, тогда не стоит отказываться от вакцинации. Потому что повторное заражение может протекать достаточно тяжело", — говорит Владимир Широбоков, вирусолог, академик Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук.Как подготовиться к вакцинации?Задача украинского Минздрава и лично его главы Виктора Ляшко — вакцинировать как можно большее количество людей в кратчайшие сроки. Поэтому логично выглядит ответ министерства на его страничке в "Фейсбуке" о том, что никакой подготовки к вакцинации не нужно проводить. В частности, сказано, что не нужно делать анализ крови, мочи, измерять давление. Также, по мнению экспертов Минздрава, не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к Covid-19 перед прививкой.Другого мнения придерживаются опрошенные нами врачи и ученые."Если у человека есть любое хроническое заболевание, перед вакцинацией важно проверить, в какой стадии оно находится — ремиссии или обострения. Если в острой стадии, то нужно добиться компенсации заболевания", — уверена терапевт Роза Дорошенко.Также, по мнению эксперта, любое недомогание (болит голова, живот и т. д.) перед вакцинацией — повод обратиться к семейному врачу. Ведь это могут, например, быть симптомы начинающегося простудного заболевания. Тогда вакцинацию стоит отложить до полного выздоровления, считает эксперт.Особенно нужно быть внимательными перед вакцинацией тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Так как довольно частый побочный эффект прививок от коронавируса — это тромбозы."Если у человека есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, например, проблемы со свертывающей системой крови, то ему перед вакцинацией от коронавируса необходимы кардиограмма, ультразвуковая диагностика сердца и биохимический анализ крови", — считает Константин Руденко, кардиохирург высшей категории, д. м. н., профессор, завотделом Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.Развернутый анализ крови нужен не только тем, у кого барахлит сердце или есть какие-то другие неполадки со здоровьем. "Он нужен перед вакцинацией абсолютно всем, — уверена Роза Дорошенко. — Этот анализ покажет, "сидит" ли в вас уже вирус, развивается ли какое-то воспалительное заболевание, пока симптомов нет".Если вы сделаете общий анализ крови и его показатели будут в норме, необходимости в ПЦР-тесте на коронавирус нет, считает эксперт. "Но если даже косвенно в анализе есть признаки начинающейся инфекции, то я советую сделать экспресс-тест на коронавирус. Вакцинироваться нельзя инфицированным людям с положительным тестом на коронавирус", — утверждает Инна Березюк, глава правления в Экспертном совете общественных исследований и проектов в сфере национального здоровья и социальной защиты.Напомним, что в Черновцах провизор военного госпиталя умер после прививки как раз из-за того, что он в момент вакцинации был уже заражен коронавирусом.Важная информация есть и для тех, кто запланировал уколы ботокса и вакцинацию практически одновременно. Важно развести их по времени. "Есть определенная осторожность по поводу сочетания ботокса с вакцинацией от Covid-19. Процедуры нужно развести во времени как минимум на две недели, а лучше на месяц", — советует врач-дерматовенеролог, косметолог-инъекционист Елена Черевко.Нужно ли разжижать кровь перед вакцинацией от Covid-19?Сейчас многим пожилым пациентам перед вакцинацией семейные врачи предлагают пропить препараты, разжижающие кровь, на основе аспирина. "Рекомендация по "аспиринопрофилактике" перед вакцинацией, по моему мнению, не обоснована и не может быть эффективной, — комментирует Екатерина Амосова, д. м. н., врач-кардиолог. — Она не предусмотрена ни одной из международных рекомендаций. Естественно, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые принимают аспирин в связи с ними, следует продолжать его прием".Можно ли смешивать вакцины: одну дозу сделать одним препаратом, вторую — другим?На днях главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала разрешить смешивание вакцин от коронавируса по четкому алгоритму."Идет речь о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty/Pfizer после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если невозможно закончить вакцинацию тем же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", — рассказал Кузин в интервью "Апострофу". Сейчас готовится приказ и разрабатываются соответствующие инструкции.Какие правила безопасности стоит соблюдать во время вакцинации?Вакцинацию сейчас поставили на поток. Ежедневно вакцинируют огромное количество людей, бьют рекорды. С одной стороны, это хорошо. Но, с другой, чем больше людей вакцинируют, тем меньше времени у человека, который вводит вакцину, на то, чтобы соблюдать правила. Например, элементарно поддерживать чистоту рук. Поэтому в этой ситуации важно проследить лично вакцинируемому, все ли делается правильно. На что обратить внимание, рассказала Инна Березюк.В центре вакцинации надевайте маску так, чтобы она закрывала нос и рот. И требуйте этого же от других.Не постесняйтесь понаблюдать, какими руками все берется для вас и с какими руками вообще к вам подходят после предыдущего "клиента". Если вы не можете этого видеть, потому что стояли под кабинетом, то вы вправе потребовать если не сменить перчатки медперсоналу, то при вас лично обработать руки в них антисептиком.Важно также помнить о риске анафилактического шока после введения прививки. Как правило, он развивается в течение первого получаса после введения вакцины. Это случается крайне редко, но все-таки случается. Поэтому важно не уходить сразу же после прививки. Побудьте в центре вакцинации полчаса.Какие симптомы могут быть после прививки от Covid-19?В украинском Минздраве перечислили возможные поствакцинальные реакции организма. Не должны вызывать беспокойство следующие симптомы:покраснение, боль, отек в месте укола;температура или озноб;головная боль, боль в мышцах или суставах, в животе;увеличение лимфатических узлов;тошнота;утомляемость;бессонница;головокружение.Все эти симптомы, как утверждают эксперты Минздрава, не опасны для жизни человека и абсолютно нормальны.Но есть некоторые поствакцинальные реакции, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Нужно срочно обращаться к врачу, если у вас или ваших близких после прививки от коронавируса появились:судороги;потеря сознания;рвота;высыпания на теле;сильная боль;температура выше 38 градусов;спутанность речи.Как себя вести после прививки?В Минздраве ответили на самые популярные вопросы.Можно ли мочить место введения вакцины, принимать душ? Принимать душ или ванну, мочить место прививки можно. Главное — не тереть место укола, чтобы избежать лишнего раздражения кожи.Можно ли лететь самолетом после вакцинации? Можно. Медицинские эксперты считают — нет поводов для беспокойства, что прививка против коронавируса может вызвать риск возникновения тромбозов во время воздушных путешествий.Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации от Covid-19? Сейчас нет поводов считать, что употребление умеренных доз алкоголя влияет на эффективность вакцинации против коронавируса. В то же время большие дозы алкоголя угнетают иммунную систему, что может ослабить иммунный ответ на нее.Можно ли есть жирную пищу после вакцинации от коронавируса? Следует помнить, что у некоторых людей "тяжелая" еда может стать причиной боли в животе, тошноты, рвоты, что может ухудшить ваше самочувствие в поствакцинальный период.Есть ли какие-то ограничения по физическим нагрузкам после вакцинации? Если у вас нет сильной реакции на прививку от Covid-19 и вы чувствуете себя хорошо, то никаких ограничений для тренировок или других видов физической активности нет.