Стало известно, какое чувство отключается последним перед смертью
По словам эксперта, ученые проводили ряд исследований состояния умирающих людей. С помощью специального оборудования, фиксирующего состояние мозга, им удалось выяснить, что последним человек лишается именно слуха.
Несмотря на то, что исследователи все еще не в силах ответить на вопрос когда именно перестает функционировать это чувство, они уверены, что даже находясь в бессознательном состоянии пациент в силах различать звуковые сигналы и реагировать на них.
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