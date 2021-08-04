Стало известно, какое чувство отключается последним перед смертью

Часто, обращаясь к умирающему, человек уверен, что близкий его слышит. Ученые выяснили так ли это. Об этом АиФ.ру рассказал генетик Александр Резник.

По словам эксперта, ученые проводили ряд исследований состояния умирающих людей. С помощью специального оборудования, фиксирующего состояние мозга, им удалось выяснить, что последним человек лишается именно слуха.

Несмотря на то, что исследователи все еще не в силах ответить на вопрос когда именно перестает функционировать это чувство, они уверены, что даже находясь в бессознательном состоянии пациент в силах различать звуковые сигналы и реагировать на них.
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