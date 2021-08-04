Патологоанатомические исследования артериол почек (Фольгард, Фар, Герксгеймер и др.) показывают, что при наличности склероза прекапиллярных артерий почек артериальная гипертония является правилом. Однако немалое количество авторов отмечает, что это правило допускает значительное количество исключений.Несмотря на это возражение, несомненная частота склероза почечных артериол при гипертонии должна быть принята во внимание при обсуждении патогенеза гипертонии. Там, где эти изменения имеются в форме, уже описанной выше по изложению Фольгарда, гипертония никогда не отсутствует. То обстоятельство, что при амилоиде почек гипертонии обычно не бывает, хотя почечные сосуды подвергаются тяжелым изменениям, также не является доказательством против этиологического значения артериосклероза почек при гипертонии: функциональные изменения в обоих случаях могут быть весьма различны.Несомненно, однако, что значительное количество длительных гипертоний не сопровождается артериосклерозом почек. Таким образом, патологоанатомические данные заставляют признать, что артериосклероз почек не является единственной причиной артериальной гипертонии.Остается под сомнением и вопрос, что в синдроме «артериосклероз почек — гипертония» является причиной и что следствием. Классическая фраза Вакеза, что «склероз следует за гипертонией, как тень за телом», не потеряла еще для патологии своего значения.Как мы видели, экспериментальные данные исключают механическое происхождение гипертонии при нефрите, оставляя некоторые возможности для гипотезы об ее рефлекторном происхождении. Но, быть может, причиной гипертонии оказывается задержка в крови вследствие нарушения функции почечного фильтра веществ, вызывающих повышение кровяного давления?Химические исследования крови гипертоников и экспериментальное изучение влияния этой крови на кровяное давление не дают в пользу этого предположения никаких доказательств. Ни содержание в крови остаточного азота, креатинина, индикана, ни изменения константы Амбара не представляют при гипертонии постоянных характерных изменений.