Врач назвал симптомы заражения COVID-19 после вакцинации

По словам врача Тимура Пестерева, на некоторые симптомы, возникающие после вакцинации, нужно обращать повышенное внимание, так как они могут говорить о заражении.Вакцинация от коронавируса снижает риск заболеть им в тяжелой форме, а также помогает избежать смерти из-за опасных последствий инфекции, – однако не гарантирует абсолютной неприкосновенности для вируса, некоторая возможность заражения COVID-19 все же остается. В своем интервью Нестеров назвал те симптомы, которые могут говорить об инфицировании ковидом после вакцинации. Врач посоветовал в первую очередь обращать внимание на состояние общего недомогания, напоминающего простудное заболевание.«Общее правило – это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», - рассказал медик.Нестеров также заметил, что заражение может иметь слабо выраженный вид, и человек не будет осознавать, что инфицирован. Таким образом, он может стать бессимптомным переносчиком COVID-19. В свою очередь, изначально ослабленный иммунитет тоже может влиять на симптомы заражения после вакцинации.