Рентген показал, как вакцины защищают лёгкие
Врач из американского Сент-Луиса опубликовал рентгеновские снимки, которые демонстрируют различия в лёгких между полностью вакцинированными людьми, и не получившими прививки, которые всё-таки заразились COVID-19. Медик работает в госпитале при университете Сент-Луиса в штате Миссури, здесь лечили уже тысячи пациентов, заражённых коронавирусом, с момента начала пандемии в марте 2020 года. Снимки публикует издание KSDK.
Рентгеновские снимки легких невакцинированных людей почти совершенно белые, это показывает, что они заполнены вирусом. Лёгкие демонстрируют интенсивное рубцевания, здесь ощущается нехватка воздуха, который проникает в орган недостаточно интенсивно. А вот снимки вакцинированных людей показывают много воздуха, который проходит в легкие, преимущественно свободные от вируса.
Коронавирус часто приводит к таким осложнениям, как пневмония, при которой легкие заполняются жидкостью и становятся воспаленными. По мере заполнения воздушных мешочков (альвеол) жидкостью, они перестают принимать достаточное количество кислорода, необходимое организму. Подобное приводит к таким симптомам, как одышка и кашель. Исследования также демонстрировали серьезные повреждения клеток эпителия, который покрывает внутреннюю поверхность легких.
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