Рентген показал, как вакцины защищают лёгкие

Рентгеновские снимки продемонстрировали, как лёгкие невакцинированных людей заражаются COVID-19. А у тех, кто прошел через вакцинацию, эти органы преимущественно чисты.Врач из американского Сент-Луиса опубликовал рентгеновские снимки, которые демонстрируют различия в лёгких между полностью вакцинированными людьми, и не получившими прививки, которые всё-таки заразились COVID-19. Медик работает в госпитале при университете Сент-Луиса в штате Миссури, здесь лечили уже тысячи пациентов, заражённых коронавирусом, с момента начала пандемии в марте 2020 года. Снимки публикует издание KSDK.Рентгеновские снимки легких невакцинированных людей почти совершенно белые, это показывает, что они заполнены вирусом. Лёгкие демонстрируют интенсивное рубцевания, здесь ощущается нехватка воздуха, который проникает в орган недостаточно интенсивно. А вот снимки вакцинированных людей показывают много воздуха, который проходит в легкие, преимущественно свободные от вируса.Коронавирус часто приводит к таким осложнениям, как пневмония, при которой легкие заполняются жидкостью и становятся воспаленными. По мере заполнения воздушных мешочков (альвеол) жидкостью, они перестают принимать достаточное количество кислорода, необходимое организму. Подобное приводит к таким симптомам, как одышка и кашель. Исследования также демонстрировали серьезные повреждения клеток эпителия, который покрывает внутреннюю поверхность легких.