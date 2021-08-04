Как справиться с зубной болью: названы лучшие способы

Острая и ноющая зубная боль мешает спать, работать и нормально функционировать. Затягивать с такой проблемой нельзя, но если по каким-то причинам попасть к дантисту не получается, воспользуйтесь следующими советами:Обезболивающие таблетки Эксперты рекомендуют при зубной боли использовать производные диклофенака, но, если под рукой таких нет, тогда воспользуйтесь парацетамолом. Масло гвоздики Возьмите ватный тампон, смочите гвоздичным маслом и нанесите на больной зуб. Это средство быстро снимет дискомфортные ощущения. Ледяной компресс При зубной боли, отечности и кровотечениях могут помочь ледяные компрессы. Но, если травма серьезная, то это лишь временная мера, которая снимет боль до вечера. Полоскания соленой водой Если все названные выше методы не помогли, добавьте некоторое количество соли в воду и прополощите рот. Важно, чтобы вода была теплой. Зубная нить Зубная боль может возникнуть из-за частичек еды, которые остаются между зубами после приема пищи. Для их удаления можно применить ирригатор, а если этого полезного устройства в вашем распоряжении нет, то подойдет зубная нить или зубочистки. Напомним, что для сохранения здоровья зубов и ротовой полости необходимо соблюдать базовые нормы гигиены и регулярно проходить осмотры у стоматолога. А еще, по словам эксперта Мишель Макгрегор, нужно отказаться от нескольких полезных привычек, которые негативно влияют на состояние зубов. О чем идет речь?