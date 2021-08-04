У мужчин и женщин разные симптомы раннего ковида

Исследование показало, что ранние симптомы COVID-19 различаются среди представителей разных возрастных групп, а также среди мужчин и женщин. Человечеству крайне важно знать о самых ранних признаках коронавируса для того, чтобы не дать этой болезни перетечь в тяжелую форму.У коронавируса существует множество различных симптомов. Некоторые люди могут столкнуться с легким насморком, и этим всего ограничится. У других наблюдается потеря обоняния и вкуса, диарея, сильнейший озноб и летаргия. Но есть некоторые типичные симптомы, которые зараженный человек может испытывать на разных стадиях. Ранее считалось, что ранние симптомы более-менее одинаковы для всех.Теперь же исследователи из Королевского колледжа Лондона доказали, что ранние симптомы COVID-19 различаются между возрастными группами, а также между мужчинами и женщинами. Результаты исследования публикует журнал Lancet Digital Help. Оказалось, что самые сильные различия заметны между младшими возрастными группами и старшими. У мужчин на ранних стадиях COVID-19 симптомы отличаются от женских.Так, потеря обоняния у людей старше 60 лет встречается реже, а у лиц старше 80 не встречается почти никогда. Такие ранние симптомы, как диарея наблюдаются именно в старших возрастных группах от 60 и выше. У мужчин чаще наблюдается одышка, усталость, озноб и лихорадка. Женщины чаще жаловались на потерю обоняния, боли в груди и постоянный кашель. При этом сама по себе лихорадка, которая считается одним из ключевых симптомов болезни, не является ранним признаком ковида ни в одной возрастной группе.