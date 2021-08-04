Коронавирусом можно заразиться через слёзы

Пациентам с коронавирусом лучше не давать грустить или резать лук. Исследование показало, что COVID-19 передаётся через слёзы.Слёзы пациентов с COVID-19 могут стать потенциальным источником заражения этим вирусом, как показало исследование индийских учёных. Такой вариант возможен, хотя подавляющее большинство заражений всё-таки проходит традиционным воздушно-капельным путём. Но и другие методы передачи нельзя игнорировать. А к ним относятся естественные выделения из тела человека, включая и выделения из глаз, то есть слёзы.В исследовании приняли участие 120 заражённых COVID-19 пациентов. У 60 были жалобы на здоровье глаз, а ещё у 60 таковых не было. Среди основных жалоб гиперемия конъюнктивы, фолликулярная реакция, хемоз конъюнктивы, слизистые выделения, а также зуд. Около 37% участников исследования с глазными симптомами имели умеренную форму COVID-19, а около 63% - тяжёлую.Образцы слёз брали в течение 48 часов после поступления этих пациентов в больницу. Эти образцы оценивали с помощью золотого стандарта диагностики коронавируса - методики полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией или ОТ-ПЦР. В общей сложности у 17,5% пациентов слёзы дали положительную реакцию на COVID-19, но лишь 9,5% из них имели глазные повреждения. Следовательно, пациенты могут распространять инфекцию через выделения конъюнктивы даже при отсутствии видимых поражений глаз,