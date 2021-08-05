Как избавиться от головной боли: техника от остеопата

Верхний шейный отдел позоночника довольно часто повреждается при нырках, падениях, травмах, в спорте и т.д. Нарушение функций атланта (верхнего шейного позвонка) отрицательно влияет на головной мозг, блуждающий нерв и сердце, суставную систему. Как скорректировать атлант?Остеопатия представляет собой отрасль медицины, которая охватывает оказание медицинской помощи людям, страдающим соматическими дисфункциями. Остеопатия базируется на анатомо-функциональной целостности тела. Практикует мануальные методы, реабилитирующие возможность организма к самостоятельной коррекции.Предлагаем вашему вниманию метод остеопата Александра Смирнова для ?самостоятельной диагностики и коррекции атланта и других позвонков верхнешейного отдела.Коррекция верхнего шейного отделаАтлант. Так называется верхний шейный позвонок, о котором пойдет речь ниже.Верхний шейный отдел (ВШО) можно по праву считать ключом к позвоночнику человека. Рефлексы, имеющие отношение к пояснице, крестцово-повздошному суставу и остальным отделам позвоночника, «ведут» к ВШО, так как это одна из самых важных постуральных зон в теле. Говоря простым языком, это область, контролирующая положение тела в пространстве. Таких зон несколько. Это ВШО, копчик, решетчатая кость (находится в черепе между глазами). Верхний шейный отдел очень часто повреждается при нырках, падениях, травмах, в спорте и т.дНарушение функций атланта оказывает негативное воздействие на мозг, блуждающий нерв и сердце, суставную систему.Как самостоятельно корректировать ВШО посредством остеопатии?Тестирование атланта.Как определить, есть ли у вас поражение атланта или нет?1. Методика кив-закив.Кив – это малый кивок вперед. Закив – кивок назад. Утвердить руки на затылке и проделать кив-закив. Если установить руки прямо под затылочную кость, то можно почувствовать, как что-то набухает или, наоборот, западает под пальцами. Это мыщелковые суставы. Набухание или западение свидетельствует о том, что суставы не в порядке.2. Тестировать так называемую растяжимость этой области можно, установив руку на затылок, другую – на подзатылочное пространство. Постараться аккуратно растянуть ткани и определить хорошо ли растягивается (пружинирует) или нет ВШО.3. Еще один способ проверки наличия поражения атланта.На голове имеются так называемые боковые массы атланта - это подобие утолщений по бокам. Последние без труда пальпитуются, достаточно расположить палец в ямке, расположенной между углом суставной части нижней челюсти и так называемым сосцевидным отростком. Вы, возможно, ощутите, как с одной стороны атлант плотный, а с другой – более пластичный. Данное состояние также свидетельствует о дисфункции атланта.Внимание! Все манипуляции следует осуществлять крайне мягко.Перед коррекцией атланта имеет смысл проверить и второй шейный позвонок (аксис). Атлант вместе с затылком проделывает движения кив-закив, аксис, в отличие от атланта, делает боковые повороты.Тестирование второго шейного позвонкаУстановить один палец на первый выпирающий (он называется остистый) отросток под затылком. Для этого нужно подвигать головой в технике «сгибание-разгибание». В одном из движений вы заметите, как возникает под пальцем остистый отросток. Итак, одна рука ставится под остистый отросток, другая рука охватывает подбородок. Нужно держать палец на остистом отростке и проводить повороты (влево-вправо). В случае, если палец удерживается на остистом отростке, подвижность атланта и аксиса находится в норме. В случае, если палец смещается, это значит, что между позвонками имеется своеобразный блок, и, как следствие этого, необходимо будет пройти соответствующее лечение.Коррекция атлантаЗалдача №1: раскрыть грудную апертуру. Когда грудная апертура «закрыта», усложняется отток венозной крови от шеи, поэтому указанные техники не принесут положительного результата.Как это можно сделать?Разминать массажными движениями, растирать область грудной клетки.Растяжка и скручивание тканей рукамиЗахватить ключицу и постараться на уровне микродвижений ее приподнятьПосле этого целесообразно убрать напряжение с зоны шеи.Захватить шейные мышцы руками, оттянуть слегка вперед и вниз и попытаться скрутить или хотя бы постоять в таком оттянутом состоянии.Растянуть мышцы. Повернуть до возможной позиции голову в сторону. Одну руку кладем на ключицу, другую руку - под нижнюю челюсть. И растягиваем.Коррекция второго шейного позвонкаПоставить пальцы на остистый отросток, провернуть голову в право – в лево. Если имеется блок, провернуть еще немного и подождать. Должно произойти вправление второго шейного позвонка.Провернуть или растянуть и скрутить аксис.Эта методика предусматривает раскрытие большого затылочного отверстия. Необходимо добиться удаления напряжения в затылочной кости. Утвердить пальцы на затылочном бугре, растянуть в противоположные стороны. Подождать, пока под пальцами не возникнет ощущение «растаявшего масла».Далее необходимо убрать напряжение с малой косой мышцы, укрепляющей атлант. Установить пальцы на затылочной области, точнее, под ней, отыскать самое значительное уплотнение и растянуть. Подождать ощущения таяния.Приступаем к декомпрессии атлантаВариант 1. Одну руку ставим непосредственно на атлант, другую – на лобную кость. Удерживаем атлант на одном месте, а лобную кость стараемся оттянуть вверх и вперед, подтягивая за ней затылочную кость. Провести растяжение и начать дышать. С каждым вдохом-выдохом ВШО сжимается и разжимается. Пока не почувствуем разъединение ВШО.Вариант 2. Выполняется с подключением боковых масс атланта. Встаем пальцами на боковые массы. Сдавить. Атлант становится «плавающим» под пальцами, утрачивать напряжение и так до исчезновения чувства плотности. Возникает впечатление, что атлант занял правильное положение.Вариант 3. Простейшая методика коррекции атланта. Установить руки на затылочную кость. Представить, что голова приобрела легкость, подобно надувному шарику, и начала медленно устремляться вверх. И ваши руки вместе с «шариком» поднимаются вверх. И тут ваша воображаемая «веревочка» натянулась – вы реально уперлись в блок атланта. И «веревочка» потянулась дальше вверх. Так происходит декомпрессия атланта.Внимание! Техники эффективны в клинических случаях. Но следует быть аккуратными со специфическими аномалиями. Если указанные проблемы наблюдаются у малышей, имеет смысл показать их специалисту во избежание осложнений. В любом случае рекомендовано полноценное обследование и консультация доктора - остеопата.С указанными техниками нужно быть осторожными, проделывать манипуляции крайне аккуратно, мягко. Следует избегать резких нажатий, поворотов головы, кивков и других движений.