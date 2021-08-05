Как сэкономить время на спорте

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Многим из нас не хватает времени для посещения спортзала, но существуют некоторые способы, позволяющие решить эту проблему. В частности, походы в спортзал можно сократить как по времени, так и по количеству.Ученые провели исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine. Оно показало, что желающие привести себя в форму и избавиться от лишнего веса должны уделять время силовым тренировкам. Но если в ваш режим не вписываются частые походы в спортзал, то можно добиваться почти таких же результатов, значительно сэкономив время. А это позволит увеличить продолжительность здоровой жизни.Во-первых, они рекомендуют делать упор на многосуставные упражнения. Если человек уделяет значительное внимание тренировкам одной группы мышц, и за одно занятие осуществляет такой же объем нагрузок, который можно выполнить за три занятия в течение недели, то это дает приблизительно такой же эффект. Другими словами, если вы тренируете ноги, и за один визит в спортзал делаете столько нагрузок, сколько хватит на три визита, то одного будет достаточно.Также исследователи утверждают, что можно сократить время, которое мы тратим на разминки. Конечно, они крайне важны для того, чтобы разогреть мышцы и не получить серьезных травм, но иногда люди разминаются по 15 и 20 минут. Однако исследование показало, что для адекватной разминки порой достаточно всего несколько упражнений с лёгкими весами. Продолжительность разминок можно сократить до нескольких минут, как в начале тренировок, так и в конце.