3 основных риска для здоровья и жизни, которые связаны с приемом витаминов

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Согласно исследованию, опубликованному журналом JAMA, женщины, принимающие добавки, имеют более высокий риск смерти по сравнению с женщинами, которые не принимают их.Готовые, предлагаемые в форме препаратов витамины и минералы, являются наиболее часто используемыми пищевыми добавками во всем мире. Существуют разнообразные причины того, почему люди могут принимать их. Наиболее частые – стремление таким образом повысить уровень энергии, снизить вес, укрепить здоровье и защититься от инфекций.Однако с приемом витаминов и минералов могут быть связаны определенные риски для здоровья, об этом в интервью напомнила врач Джеральдин Мозес из фармацевтической школы Квинслендского университета (Австралия).«Многие люди не осознают, что высокие дозы некоторых добавок могут быть опасными. Риск навредить организму часто возникает из-за кумулятивной токсичности сразу нескольких продуктов, принимаемых людьми», - рассказала специалист.Эксперт назвала три основных риска для здоровья и жизни, которые связаны с приемом витаминов.Лекарственное взаимодействие. Если человек принимает разные лекарства и витаминные добавки, это увеличивает риск возможных неблагоприятных взаимодействий их компонентов и их последствий, включая когнитивные нарушения и делирий.Травяные добавки из натуральных источников также могут содержать сильнодействующие активные ингредиенты, которые способны вызывать опасные варианты взаимодействия не только с лекарствами, но и с некоторыми продуктами питания, напитками.Побочные эффекты.Люди, употребляющие добавки с витаминами, могут столкнуться с побочными эффектами такого приема и при кратковременном, и при длительном использовании, как от высоких, так и низких доз.Витамин A: потенциальные побочные эффекты включают нарушение функции печени и потерю зрения.Витамины группы B: может возникать покраснение кожи, чувство жжения в ней, а также развивается гипотония.Витамин C: его прием связан с риском образования камней в почкахВитамин D: последствием его передозировки становятся тошнота, зуд кожи, головная боль, а также отложение избыточного количества кальция в печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах, повышается риск судорог и комы.Витамин K: избыток ведет к распаду эритроцитов и развитию малокровия.Задержка в эффективном лечении. Некоторые эксперты в области здравоохранения не рекомендуют использовать витамины при лечении, поскольку это может помешать диагностировать проблему и начать правильное лечение, позволяя болезни прогрессировать.