3 основных риска для здоровья и жизни, которые связаны с приемом витаминов
Готовые, предлагаемые в форме препаратов витамины и минералы, являются наиболее часто используемыми пищевыми добавками во всем мире. Существуют разнообразные причины того, почему люди могут принимать их. Наиболее частые – стремление таким образом повысить уровень энергии, снизить вес, укрепить здоровье и защититься от инфекций.
Однако с приемом витаминов и минералов могут быть связаны определенные риски для здоровья, об этом в интервью напомнила врач Джеральдин Мозес из фармацевтической школы Квинслендского университета (Австралия).
«Многие люди не осознают, что высокие дозы некоторых добавок могут быть опасными. Риск навредить организму часто возникает из-за кумулятивной токсичности сразу нескольких продуктов, принимаемых людьми», - рассказала специалист.
Эксперт назвала три основных риска для здоровья и жизни, которые связаны с приемом витаминов.
Лекарственное взаимодействие. Если человек принимает разные лекарства и витаминные добавки, это увеличивает риск возможных неблагоприятных взаимодействий их компонентов и их последствий, включая когнитивные нарушения и делирий.
Травяные добавки из натуральных источников также могут содержать сильнодействующие активные ингредиенты, которые способны вызывать опасные варианты взаимодействия не только с лекарствами, но и с некоторыми продуктами питания, напитками.
Побочные эффекты.Люди, употребляющие добавки с витаминами, могут столкнуться с побочными эффектами такого приема и при кратковременном, и при длительном использовании, как от высоких, так и низких доз.
Витамин A: потенциальные побочные эффекты включают нарушение функции печени и потерю зрения.
Витамины группы B: может возникать покраснение кожи, чувство жжения в ней, а также развивается гипотония.
Витамин C: его прием связан с риском образования камней в почках
Витамин D: последствием его передозировки становятся тошнота, зуд кожи, головная боль, а также отложение избыточного количества кальция в печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах, повышается риск судорог и комы.
Витамин K: избыток ведет к распаду эритроцитов и развитию малокровия.
Задержка в эффективном лечении. Некоторые эксперты в области здравоохранения не рекомендуют использовать витамины при лечении, поскольку это может помешать диагностировать проблему и начать правильное лечение, позволяя болезни прогрессировать.
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